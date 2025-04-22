Memur ve emekli maaşı zammı temmuz 2025 hesaplaması: 4 aylık enflasyon farkı beklentisine göre memur ve emekli maaşları ne kadar, yüzde kaç olacak?
Memur ve emekli maaşı temmuz zammında son durum, 4 aylık enflasyon verisi öncesinde milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Memur ve emekli maaşları, her yıl enflasyona göre iki kez artış gösteriyor. Özellikle SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri maaş zammı oranına odaklanırken Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak nisan, mayıs ve haziran enflasyonu belirleyici olacak. Ocak, şubat ve mart ayını kapsayan dönemde memurların alacağı enflasyon farkı 3,83 olurken, emeklinin alacağı enflasyon farkı yüzde 10,06 oldu. Net hesaplama nisan, mayıs ve haziran aylarından sonra yapılacak. TCMB, nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Peki, 4 aylık enflasyon farkı beklentisine göre memur ve emekli maaşları ne kadar olacak?
2025 temmuz ayında memur ve emekli maaşlarının ne kadar olacağı, nisan ayı enflasyon verileri öncesinde milyonlarca kişi tarafından sorgulanıyor. TÜİK tarafından 5 Mayıs'ta açıklanacak olan nisan ayı enflasyon verileri sonrasında, memur ve emeklinin 4 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Memur ve emeklilerin temmuz ayında alacağı zam oranı ise 4 aylık enflasyon farkına göre hesaplanabilecek. Peki, memur ve emekli maaşları ne kadar, yüzde kaç olacak?