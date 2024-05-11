Memur ve emekli maaşı zammı Temmuz'da ne kadar olacak? Gözler 6 aylık enflasyon farkına çevrildi
Memur ve emekli maaşı zammının Temmuz'da ne kadar olacağı, mayıs ayı enflasyon verilerini bekleyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı enflasyonuyla birlikte, memur ve emeklilerin 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. SGK ve Bağ-Kur emeklileri nisan ayı itibarıyla şimdiden yüzde 18,70 zammı hak etmiş oldu. Şimdi ise gözler 6 aylık enflasyon farkına çevrildi. Peki, memur ve emekli maaşı zammı Temmuz'da ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı ne kadar olur?
6 aylık enflasyon farkı, temmuz ayı öncesinde memur, memur emeklisi ve emekliler tarafıdnan sorgulanıyor. TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı enflasyonuyla birlikte şimdiden 18,70 zammı hakeden emeklilerin gözü, Merkez Bankası'nın 6 aylık enflasyon farkı tahminine çevrildi. Peki, memur ve emekli maaşı zammı Temmuz'da ne kadar olacak?