Memur ve emekli maaşı zammı Temmuz'da ne kadar olacak? Gözler 6 aylık enflasyon farkına çevrildi

Memur ve emekli maaşı zammının Temmuz'da ne kadar olacağı, mayıs ayı enflasyon verilerini bekleyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı enflasyonuyla birlikte, memur ve emeklilerin 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. SGK ve Bağ-Kur emeklileri nisan ayı itibarıyla şimdiden yüzde 18,70 zammı hak etmiş oldu. Şimdi ise gözler 6 aylık enflasyon farkına çevrildi. Peki, memur ve emekli maaşı zammı Temmuz'da ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı ne kadar olur?

Memur ve emekli maaşı zammı Temmuz'da ne kadar olacak? Gözler 6 aylık enflasyon farkına çevrildi - 1

6 aylık enflasyon farkı, temmuz ayı öncesinde memur, memur emeklisi ve emekliler tarafıdnan sorgulanıyor. TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı enflasyonuyla birlikte şimdiden 18,70 zammı hakeden emeklilerin gözü, Merkez Bankası'nın 6 aylık enflasyon farkı tahminine çevrildi. Peki, memur ve emekli maaşı zammı Temmuz'da ne kadar olacak?

EKONOMİ HABERLERİ

Memur ve emekli maaşı zammı Temmuz'da ne kadar olacak? Gözler 6 aylık enflasyon farkına çevrildi - 2

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,18 olarak açıklandı.

Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16 ve nisan ayı için 3,18 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Böylece memur ve emeklileri maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 18,70 olarak belirlendi.

Memur ve emekli maaşı zammı Temmuz'da ne kadar olacak? Gözler 6 aylık enflasyon farkına çevrildi - 3

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor.

4 aylık enflasyon yüzde 18,70 olarak gerçekleşti.

Böylece nisan ayı itibarıyla işçi emeklisinin maaş zammı şimdiden yüzde 18,70 oldu.

Memur ve emekli maaşı zammı Temmuz'da ne kadar olacak? Gözler 6 aylık enflasyon farkına çevrildi - 4

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI NE KADAR OLUR?

Memur ve memur emeklileri ise nisan ayı itibarıyla yüzde 13,56 zam hakkı elde etmiş oldu.

Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek.

Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak. Ayrıca memur ve memur emeklilerinin toplu sözlemeden doğan ikinci altı ay için yüzde 10'luk zam hakkı bulunuyor.

Bu çerçevede yapılan hesaplamalar sonucunda memur ve memur emeklilerinin nisan itibarıyla yüzde 13,56'lık kümülatif zammı netleşmiş oldu. Memur, memur ve işçi emeklilerinin maaş zam oranı haziran ayı enflasyon rakamları ile netleşecek.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının 3 Temmuz 2024 tarihinde açıklanması bekleniyor.

Memur ve emekli maaşı zammı Temmuz'da ne kadar olacak? Gözler 6 aylık enflasyon farkına çevrildi - 5

MEMUR-SEN'DEN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, enflasyon farkının 6 ayın sonunda yüzde 10'u bulacağını söyledi.

Toplu sözleşmede belirlenen zam oranıyla birlikte memur ve memur emeklisinin temmuz zammının yüzde 20'ye ulaşacağını belirtti. Ancak önemli olanın enflasyonu kontrol altına almak olduğunu söyledi.

Yalçın, "Beklentimiz enflasyonun aşağı çekilmesidir çünkü bu artan şey bizim alım gücümüzü artırmıyor. Bizim cebimizdekini artırıyor gibi gözüküyor ama aslında alım gücümüz düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Memur ve emekli maaşı zammı Temmuz'da ne kadar olacak? Gözler 6 aylık enflasyon farkına çevrildi - 6

6 AYLIK ENFLASYON FARKI TAHMİNİ

Merkez Bankası nisan ayı piyasa katılımcıları anketinde enflasyon tahmini mayıs için yüzde 3, haziran için yüzde 2,54 oldu.

Gelecek aylardaki enflasyon rakamları beklentilere paralel geldiği takdirde 6 aylık enflasyon yüzde 25'e yaklaşacak.

Haziran ayı enflasyon rakamları temmuzun ilk haftasında belli olacak.

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