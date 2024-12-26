Memur ve emekli maaşı zammında son durum: 2025 memur ve emekli maaşı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? (Memur ve emekli maaşı hesaplama)
Memur ve emekli zammında son durum, 6 aylık enflasyon farkının ne kadar olacağını merakla bekleyen memur ve emekliler tarafından araştırılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı için 2,88 ve kasım ayı için de yüzde 2,24 olarak açıklanmıştı. Şimdi gözler son 6 ayın son enflasyon verisine çevrildi. Ocak ayında açıklanacak enflasyon verisinin ardından memur ve emekli zammı belli olacak. Peki, 2025 memur ve emekli maaşı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?
2025 memur ve emekli zammının ne kadar olacağıyla ilgili araştırmalar hız kazanmaya başladı. 6 aylık enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı alacak olan memur ve emeklisi, gözlerini aralık ayı enflasyon verilerine çevirdi. Memur ve emekliler, TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon verilerine göre 2025 yılında geçerli olacak olan maaşlarını öğrenecek. Peki, 2025 memur ve emekli maaşı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?