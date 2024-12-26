Memur ve emekli maaşı zammında son durum: 2025 memur ve emekli maaşı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? (Memur ve emekli maaşı hesaplama)

2025 memur ve emekli zammının ne kadar olacağıyla ilgili araştırmalar hız kazanmaya başladı. 6 aylık enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı alacak olan memur ve emeklisi, gözlerini aralık ayı enflasyon verilerine çevirdi. Memur ve emekliler, TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon verilerine göre 2025 yılında geçerli olacak olan maaşlarını öğrenecek. Peki, 2025 memur ve emekli maaşı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?