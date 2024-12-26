Memur ve emekli maaşı zammında son durum: 2025 memur ve emekli maaşı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? (Memur ve emekli maaşı hesaplama)

Memur ve emekli zammında son durum, 6 aylık enflasyon farkının ne kadar olacağını merakla bekleyen memur ve emekliler tarafından araştırılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı için 2,88 ve kasım ayı için de yüzde 2,24 olarak açıklanmıştı. Şimdi gözler son 6 ayın son enflasyon verisine çevrildi. Ocak ayında açıklanacak enflasyon verisinin ardından memur ve emekli zammı belli olacak. Peki, 2025 memur ve emekli maaşı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?

Memur ve emekli maaşı zammında son durum: 2025 memur ve emekli maaşı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? (Memur ve emekli maaşı hesaplama) - 1

2025 memur ve emekli zammının ne kadar olacağıyla ilgili araştırmalar hız kazanmaya başladı. 6 aylık enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı alacak olan memur ve emeklisi, gözlerini aralık ayı enflasyon verilerine çevirdi. Memur ve emekliler, TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon verilerine göre 2025 yılında geçerli olacak olan maaşlarını öğrenecek. Peki, 2025 memur ve emekli maaşı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?

EKONOMİ HABERLERİ

Memur ve emekli maaşı zammında son durum: 2025 memur ve emekli maaşı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? (Memur ve emekli maaşı hesaplama) - 2

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında toplam enflasyon yüzde 14,57 olarak hesaplandı.

Beklentiler referans alındığında emekli ve memuru ilgilendiren 6 aylık enflasyon oranı yüzde 16,48 civarında hesaplanıyor.

Enflasyon yüzde 2 gelirse, 6 aylık enflasyon yüzde 16,86'ya çıkıyor. Memur ve emekli zammında belirleyici olan enflasyon farkı ise yüzde 6,24 olacak.

Enflasyonun yüzde 2,5 olması halinde ise 6 aylık enflasyon yüzde 17,43'e yükseliyor. Enflasyon farkı ise 6,76 olacak.

Memur ve emekli maaşı zammında son durum: 2025 memur ve emekli maaşı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? (Memur ve emekli maaşı hesaplama) - 3

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK MI?

6 aylık enflasyon kaynaklanan zam oranı kök maaşa uygulanıyor.

En düşük emekli maaşı temmuz ayı itibarıyla en 12 bin 500 lira olarak belirlenmişti. Enflasyon zammına rağmen bu rakamın altında kalan aylıklar, 12 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Güncel rakamlara göre 3 milyon 703 bin 180 kişi en düşük emekli maaşı alıyor.

En düşük emekli maaşının artması için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Ekonomi yönetimince belirlenen rakam, yasa teklifi olarak TBMM'ye sunuluyor. Yani enflasyondan doğan zam oranı en düşük emekli aylığını etkilemiyor.

Memur ve emekli maaşı zammında son durum: 2025 memur ve emekli maaşı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? (Memur ve emekli maaşı hesaplama) - 4

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Geçtiğimiz haftalarda NTV'nin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'en düşük maaşı alan gruptaki emekliler için ne yapılacak?' Sorusuna yanıt verdi.

Yılmaz açıklamasında, "Bizim en temel kuralımız, enflasyona ezdirmeme kuralıdır. Burada temel mekanizmaların çalışacağını belirtmek istiyorum. Mutlaka bir çalışma yapılacaktır." dedi.

Memur ve emekli maaşı zammında son durum: 2025 memur ve emekli maaşı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? (Memur ve emekli maaşı hesaplama) - 5

2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılında asgari ücretin 22 bin 104 lira olacağını açıkladı.

22 bin 104 TL olan asgari ücretle beraber, asgari ücrete toplamda yüzde 30 zam yapılmış oldu.

Memur ve emekli maaşı zammında son durum: 2025 memur ve emekli maaşı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? (Memur ve emekli maaşı hesaplama) - 6

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor.

Enflasyon beklentileri göz önüne alındığında emeklilerin yıl sonu zam oranı yüzde 16-18 civarında şekilleniyor.

Memur ve emekli maaşı zammında son durum: 2025 memur ve emekli maaşı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? (Memur ve emekli maaşı hesaplama) - 7

MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Enflasyon senaryoları baz alındığında memurların maaşlarında enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı uygulanacak.
Böylece memur zamlarına yüzde 12-13 civarında artış meydana gelecek.

Memur ve emekli maaşı zammında son durum: 2025 memur ve emekli maaşı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? (Memur ve emekli maaşı hesaplama) - 8

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur maaşı, temmuz ayı itibarıyla 39 bin 177 liraya çıkmıştı.

Zam oranının yüzde 12 olması halinde 2025 yılında en düşük memur aylığı, 43 bin 878 liraya yükselecek.

Yüzde 13 civarında bir zam olması halinde ise en düşük memur maaşı 44 bin 270 liraya çıkacak.

Memur ve emekli maaşı zammında son durum: 2025 memur ve emekli maaşı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? (Memur ve emekli maaşı hesaplama) - 9

EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur emekli aylığı, temmuz ayında 17 bin 587 liraya yükselmişti.

Memur emeklilerinin en düşük maaşı, yüzde 12'lik zam halinde 19 bin 697 liraya çıkacak.

Yüzde 13'lük zam olasılığında ise en düşük maaş 19 bin 873 lira olacak.

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