Memur ve emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Haziran 2025 maaş ödemeleri öne mi çekildi, ne zaman yatacak?

Haziran ayı memur maaşı ödeme tarihleri 2025, Kurban Bayramı’na kısa bir zaman kala araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran’da başlayacak. Bayram alışverişi hazırlığı içerisinde olan emekliler ve memurlar ise maaşların ödeme takvimine odaklandı. Daha önceki yıllarda bayram sebebiyle bazı maaş ödemeleri öne çekilmişti. Memur maaşları, her ay 15’inden itibaren hesaplara geçiyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri maaş ödeme günleri ise farklılık gösteriyor. Peki Memur ve emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? İşte, Haziran ayı maaş ödeme tarihleri…

Memur ve emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Haziran 2025 maaş ödemeleri öne mi çekildi, ne zaman yatacak? - 1

Memur maaşı ve emekli maaşı ödemeleri için geri sayım başladı. 4A, 4B ve 4C emeklileri maaş ödemelerinin yanı sıra emekli bayram ikramiyesi de alacak. Memur emeklileri normal şartlarda maaşlarını yeni ayın ilk haftasında alıyor. SSK emeklilerine  ise maaşları  17’si ile 26’sı arasında yatırılıyor. Bağ-kur emeklilerine  ise her ayın 25’i ile 28’si arasında maaş ödemesi yapılıyor. Kamu kurumlarında çalışan öğretmen, doktor, polis, avukat, düz memur, hemşire ve diğer memurlara ise ödemeleri ise 15’inden sonra yatırılıyor. Kurban Bayramı süresi boyunca kamu ve özel bankalar tatil olacak. Peki Memur ve emekli maaşları ne zaman, bayramdan önce mi yatacak? İşte, ödemelere ilişkin son durum…

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Memur ve emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Haziran 2025 maaş ödemeleri öne mi çekildi, ne zaman yatacak? - 2

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI 2025 BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Mayıs ayında memur maaşları 15’inden itibaren hesaplara yatırıldı. Emekli aylıkları ödemeleri ise tahsis numarasına göre devam ediyor.

Maaş ödemeleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hesaplara aktarılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan takvime göre Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran’da başlayacak.

Memur ve emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Haziran 2025 maaş ödemeleri öne mi çekildi, ne zaman yatacak? - 3

Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı’nda ödeme takvimi değiştirilmeden maaşlar daha önceki tarihlerde olduğu gibi yatırılmıştı. Bayram sebebiyle maaşların öne çekilmesine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Takvimde bir değişiklik yapılmadığı takdirde memurlar Haziran ayı maaşlarını 15’inden itibaren alabilecek.

Emekli Sandığı emeklileri Haziran ayının ilk beş gününde, SSK emeklileri ise 17’si ile 26’sı arasında maaşlarını alacak. Bağ-Kur emeklilerine ise aylıkları 25’i ile 28’inde yatırılacak.

Memur ve emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Haziran 2025 maaş ödemeleri öne mi çekildi, ne zaman yatacak? - 4

EMEKLİLER İKRAMİYEDEN YARARLANACAK

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak. 2025 yılında bayram ikramiyesi 4.000 lira olarak belirlendi.

Emeklilerin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler ve diğer birçok hak sahibi ikramiye alabilecek.

Memur ve emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Haziran 2025 maaş ödemeleri öne mi çekildi, ne zaman yatacak? - 5

Emekli bayram ikramiyeleri, maaş alınan hesaplar aracılığıyla yatırılacak. Hak sahipleri, ikramiye ödemelerini e-Devlet üzerinden kontrol edebilecek.

Emekli ikramiyesi ödemeleri bayramdan bir hafta önce tahsis numarasına göre hesaplara yatırılacak.

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