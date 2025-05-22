Memur ve emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Haziran 2025 maaş ödemeleri öne mi çekildi, ne zaman yatacak?
Haziran ayı memur maaşı ödeme tarihleri 2025, Kurban Bayramı’na kısa bir zaman kala araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran’da başlayacak. Bayram alışverişi hazırlığı içerisinde olan emekliler ve memurlar ise maaşların ödeme takvimine odaklandı. Daha önceki yıllarda bayram sebebiyle bazı maaş ödemeleri öne çekilmişti. Memur maaşları, her ay 15’inden itibaren hesaplara geçiyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri maaş ödeme günleri ise farklılık gösteriyor. Peki Memur ve emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? İşte, Haziran ayı maaş ödeme tarihleri…
Memur maaşı ve emekli maaşı ödemeleri için geri sayım başladı. 4A, 4B ve 4C emeklileri maaş ödemelerinin yanı sıra emekli bayram ikramiyesi de alacak. Memur emeklileri normal şartlarda maaşlarını yeni ayın ilk haftasında alıyor. SSK emeklilerine ise maaşları 17’si ile 26’sı arasında yatırılıyor. Bağ-kur emeklilerine ise her ayın 25’i ile 28’si arasında maaş ödemesi yapılıyor. Kamu kurumlarında çalışan öğretmen, doktor, polis, avukat, düz memur, hemşire ve diğer memurlara ise ödemeleri ise 15’inden sonra yatırılıyor. Kurban Bayramı süresi boyunca kamu ve özel bankalar tatil olacak. Peki Memur ve emekli maaşları ne zaman, bayramdan önce mi yatacak? İşte, ödemelere ilişkin son durum…