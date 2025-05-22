Memur ve emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Haziran 2025 maaş ödemeleri öne mi çekildi, ne zaman yatacak?

Memur maaşı ve emekli maaşı ödemeleri için geri sayım başladı. 4A, 4B ve 4C emeklileri maaş ödemelerinin yanı sıra emekli bayram ikramiyesi de alacak. Memur emeklileri normal şartlarda maaşlarını yeni ayın ilk haftasında alıyor. SSK emeklilerine ise maaşları 17’si ile 26’sı arasında yatırılıyor. Bağ-kur emeklilerine ise her ayın 25’i ile 28’si arasında maaş ödemesi yapılıyor. Kamu kurumlarında çalışan öğretmen, doktor, polis, avukat, düz memur, hemşire ve diğer memurlara ise ödemeleri ise 15’inden sonra yatırılıyor. Kurban Bayramı süresi boyunca kamu ve özel bankalar tatil olacak. Peki Memur ve emekli maaşları ne zaman, bayramdan önce mi yatacak? İşte, ödemelere ilişkin son durum…