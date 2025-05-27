Memur ve emekli maaşları bayramdan önce yatar mı? 2025 Haziran ayı memur ve emekli maaşı ödeme günleri

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan takvime göre Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran’da başlayacak.



Mayıs ayında memur maaşları 15’inden itibaren hesaplara yatırıldı. Emekli aylıkları ödemeleri ise tahsis numarasına göre devam ediyor.



Maaş ödemeleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hesaplara aktarılıyor.



Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı’nda ödeme takvimi değiştirilmeden maaşlar daha önceki tarihlerde olduğu gibi yatırılmıştı. Bu yıl da bayram sebebiyle maaşların öne çekilmesine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.