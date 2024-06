Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? (2024 haziran ayı SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı maaş ödeme günleri)

2024 haziran ayı SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı maaşlarının yatırılacağı tarih, Kurban Bayramı nedeniyle sorgulanmaya başladı. Memur maaşları, normal şartlarda her ayın 15'inde, emekli maaşları ise 17’si ile 26’sı arasında yatırılıyor. Çalışan memur ve emeklilerin gündeminde ise maaşların bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağı yer alıyor. Peki, memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? İşte 2024 haziran ayı SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı maaş ödeme günleri.



MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?



Haziran ayı memur maaşlarının ne zaman yatırılacağı, bayram öncesi maaşlarını almak ve hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.



Memur maaşları, normal şartlarda her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. Fakat ayın 15'inin cumartesi gününe denk gelmesi ve bayram arefesi olması nedeniyle memur maaşlarının 10-14 haziran haftasında yatırılması bekleniyor.



EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?



Emekli maaşları her ayın 17’si ile 26’sı arasında hesaba yatırılmaktadır. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemeleri birlikte yatmıştı.



Konuyla ilgili hükümet tarafından henüz bir açıklama yapılmadı fakat geçen yıl olduğu gibi bu yıl da emekli maaşlarının ikramiye ödemeleriyle birlikte hesaplara yatırılması bekleniyor.



GEÇTİĞİMİZ YIL MAAŞLAR ERKEN YATIRILDI



Ramazan Bayramı geçtiğimiz yıl 21-23 Nisan tarihlerinde idrak edilmişti. SSK emeklilerine geçtiğimiz yıl ödemeler 14-16 Nisan tarihinde, Bağ-Kur emeklilerine ise maaş ödemeleri 17-18 Nisan’da yatırılmıştı.



4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ



Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,



Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,



Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,



Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,



Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,



Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,



Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,



Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,



Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,



Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.



4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ



Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,



Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,



Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,



Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.



4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ



Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.



Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;



Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde



Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde



Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde



Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde



Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde



Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;



Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde



Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde



Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde



Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde



Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde



Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler



Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde



Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde



Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde



Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde



Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde



maaşlarını alırlar.