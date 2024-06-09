Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak, erken yatar mı? Maaşlar bayramdan önce yatacak mı? (2024 haziran ayı SSK-Bağkur maaş ödeme günleri)
Memur ve emekli maaşlarının ne zaman yatacağı, 16 Haziran'da idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesinde gündeme geldi. 4A SSK-4B Bağkur kapsamında emekli aylığı alacak olan vatandaşlar, maaşlarının bayramdan önce yatıp yatmayacağını merak ediyor. Peki, memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak, erken yatar mı? Maaşlar bayramdan önce yatacak mı? İşte 2024 haziran ayı SSK-Bağkur maaş ödeme günleri.
2024 memur ve emekli maaşı ödemelerinin haziran ayında yapılacağı tarih merak ediliyor. Kurban Bayramı öncesinde maaş ödemelerinin yapılıp yapılmayacağını merak eden yüz binlerce emekli, konuyla ilgili hükümet tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. Geçtiğimiz yıl emekli maaşları, bayram ikramiyeleriyle birlikte vatandaşların hesaplarına yatırılmıştı. Peki, memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak, erken yatar mı? Maaşlar bayramdan önce yatacak mı? İşte 2024 haziran ayı SSK-Bağkur maaş ödeme günleri.