Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak, erken yatar mı? Maaşlar bayramdan önce yatacak mı? (2024 haziran ayı SSK-Bağkur maaş ödeme günleri)

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Emekli maaşları her ayın 17’si ile 26’sı arasında hesaba yatırılmaktadır. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemeleri birlikte yatmıştı.



Konuyla ilgili hükümet tarafından henüz bir açıklama yapılmadı fakat geçen yıl olduğu gibi bu yıl da emekli maaşlarının ikramiye ödemeleriyle birlikte hesaplara yatırılması bekleniyor.