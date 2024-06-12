Memur ve emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Maaşlar bayramdan önce, erken yatar mı? (2024 haziran ayı SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı maaş ödeme takvimi)
Memur ve emekli maaşlarının ne zaman yatırılacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. 2024 Kurban Bayramı öncesinde, haziran ayı SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emekli maaşlarının yatırılacağı tarih, milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Bayram öncesinde sevdikleri için hazırlık yapmak isteyen memur ve emekliler, maaş ödeme takvimini merak ediyor. Peki, Memur ve emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Maaşlar bayramdan önce, erken yatar mı? 2024 haziran ayı SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı maaş ödeme günleri.
2024 haziran ayı SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı maaşlarının yatırılacağı tarih, Kurban Bayramı nedeniyle sorgulanmaya başladı. Memur maaşları, normal şartlarda her ayın 15'inde, emekli maaşları ise 17’si ile 26’sı arasında yatırılıyor. Çalışan memur ve emeklilerin gündeminde ise maaşların bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağı yer alıyor. Peki, memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? İşte 2024 haziran ayı SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı maaş ödeme günleri.