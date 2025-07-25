Memur ve emekli memur maaş farkı sorgulama 2025: 4C Emekli Sandığı memur emeklisi maaş farkı yattı mı, ne kadar oldu?

Memur ve emekli memur maaş farklarının ne zaman hesaplara yatırılacağı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayımlanan takvim sonrasında merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verisi sonrasında memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı yüzde 15.47 olarak açıklanmıştı. Her ayın 15'inde maaşları yatırılan memur ve emekli memurlar ise 14 günlük zamlı maaş farklarının hesaplara yatmasını bekliyordu. Maaş farkları bugün hesaplara yatırılacak. Peki, temmuz ayı memur ve emekli memur maaş farkı yattı mı, nasıl sorgulanır?

Memur ve emekli memur maaş farkı sorgulama 2025: 4C Emekli Sandığı memur emeklisi maaş farkı yattı mı, ne kadar oldu? - 1

2025 temmuz ayı memur ve emekli memurların 14 günlük maaş farklarının hesaplara yatıp yatmadığı, SGK tarafından paylaşılan takvim sonrasında merakla bekleniyor. Temmuz ayında enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden zammıyla birlikte 6 aylık zamlarını alacak olan memur ve emeklileri, gözlerini kamu bankalarından yatırılacak olan zamlı maaş farklarına çevirdi. Peki, memur ve emekli memur maaş farkı nasıl sorgulanır? 4C Emekli Sandığı memur maaş farkı yattı mı, ne kadar oldu?

EKONOMİ HABERLERİ

Memur ve emekli memur maaş farkı sorgulama 2025: 4C Emekli Sandığı memur emeklisi maaş farkı yattı mı, ne kadar oldu? - 2

EMEKLİ MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memurların temmuz ayında aldığı zam oranı %15.57 oldu. Enflasyon kaynaklı oluşan fark ödemeleri için gözler SGK’ya çevrilmişti.

Memur ve memur emeklisinin maaşları 15’inden itibaren işleniyor. Öğretmen, polis, doktor, hemşire ve diğer meslek gruplarında memur derecesindekilerin 15 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında 14 günlük maaş farkı ödemesi yapılacak.

SGK'dan yapılan açıklamada, "Emekli Sandığı kapsamında aylık alan 2 milyon 506 bin 829 kişiye toplam 12 milyar lira zam farkını 25 Temmuz 2025 Cuma günü ödüyoruz. Ödemelerinizi aylık almakta olduğunuz banka ve PTT şubelerinden alabilirsiniz. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Buna göre; Memur ve emekli memurların 14 günlük maaş farkları bugün itibarıyla hesaplara geçecek.

Memur ve emekli memur maaş farkı sorgulama 2025: 4C Emekli Sandığı memur emeklisi maaş farkı yattı mı, ne kadar oldu? - 3

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur maaşlarına %15.17 zam yapılırken en düşük memur maaşı 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya yükseldi. En düşük memur emeklisi maaşı ise 17 bin 587 liradan 19 bin 617 lira oldu.

Memur ve emekli memur maaş farkı sorgulama 2025: 4C Emekli Sandığı memur emeklisi maaş farkı yattı mı, ne kadar oldu? - 4

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Emekli maaşlarına Temmuz ayından itibaren yüzde 16.67 zam yapıldı.

En düşük emekli aylığı da 16 bin 881 liraya yükseltildi.

Memur ve emekli memur maaş farkı sorgulama 2025: 4C Emekli Sandığı memur emeklisi maaş farkı yattı mı, ne kadar oldu? - 5

MEMUR MAAŞ FARKI ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Memur maaş farkı ödemeleri bankalar, PTT şubelerinden veya ATM’lerden alınabilecek. Sorgulama işlemleri ise memur maaşı alınan bankanın internet bankacılığı, mobil bankacılık, telefon bankacılığı yöntemiyle sorgulanabilir.

Kamu kurumu çalışanları, maaş alınan bankanın müşteri hizmetleri aracılığıyla ödemenin hesaba geçip geçmediğini kontrol edebilirler.

DAHA FAZLA GÖSTER