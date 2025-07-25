Memur ve emekli memur maaş farkı sorgulama 2025: 4C Emekli Sandığı memur emeklisi maaş farkı yattı mı, ne kadar oldu?

EMEKLİ MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memurların temmuz ayında aldığı zam oranı %15.57 oldu. Enflasyon kaynaklı oluşan fark ödemeleri için gözler SGK’ya çevrilmişti.



Memur ve memur emeklisinin maaşları 15’inden itibaren işleniyor. Öğretmen, polis, doktor, hemşire ve diğer meslek gruplarında memur derecesindekilerin 15 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında 14 günlük maaş farkı ödemesi yapılacak.



SGK'dan yapılan açıklamada, "Emekli Sandığı kapsamında aylık alan 2 milyon 506 bin 829 kişiye toplam 12 milyar lira zam farkını 25 Temmuz 2025 Cuma günü ödüyoruz. Ödemelerinizi aylık almakta olduğunuz banka ve PTT şubelerinden alabilirsiniz. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.



Buna göre; Memur ve emekli memurların 14 günlük maaş farkları bugün itibarıyla hesaplara geçecek.