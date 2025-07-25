Memur ve emekli memur maaş farkı sorgulama 2025: 4C Emekli Sandığı memur emeklisi maaş farkı yattı mı, ne kadar oldu?
Memur ve emekli memur maaş farklarının ne zaman hesaplara yatırılacağı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayımlanan takvim sonrasında merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verisi sonrasında memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı yüzde 15.47 olarak açıklanmıştı. Her ayın 15'inde maaşları yatırılan memur ve emekli memurlar ise 14 günlük zamlı maaş farklarının hesaplara yatmasını bekliyordu. Maaş farkları bugün hesaplara yatırılacak. Peki, temmuz ayı memur ve emekli memur maaş farkı yattı mı, nasıl sorgulanır?
2025 temmuz ayı memur ve emekli memurların 14 günlük maaş farklarının hesaplara yatıp yatmadığı, SGK tarafından paylaşılan takvim sonrasında merakla bekleniyor. Temmuz ayında enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden zammıyla birlikte 6 aylık zamlarını alacak olan memur ve emeklileri, gözlerini kamu bankalarından yatırılacak olan zamlı maaş farklarına çevirdi. Peki, memur ve emekli memur maaş farkı nasıl sorgulanır? 4C Emekli Sandığı memur maaş farkı yattı mı, ne kadar oldu?