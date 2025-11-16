Memur ve emekli ocak zammı enflasyon farkı 2026: 4 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşları ocak ayında ne kadar olacak?

Memur ve emekli maaşı ocak zammı enflasyon farkı, milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin gündeminde yer alıyor. 2026 memur ve emekli maaşı zamları, ocak ayında açıklanacak aralık ayı TÜFE verileri sonrasında belli olacak. Memur ve emekliler 6 aylık enflasyon farkına göre zamlarını hesaplamaya başlayacak. Ekim'de aylık enflasyonun 2,55 olarak açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklinin enflasyon farkına göre alacağı 4 aylık zam şimdiden kesinleşti. Peki, 4 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşları ne kadar olacak?