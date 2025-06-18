Memur ve emekli temmuz zammı 2025: Gözler 6 aylık enflasyon farkında! Maaşlar ne kadar, yüzde kaç artacak?
Temmuz 2025 memur ve emekli maaş zammı için geri sayım başladı. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin enflasyon verileri, zam oranlarının belirlenmesinde kritik rol oynayacak. Özellikle SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensubu emekliler ile kamu çalışanları, 6 aylık enflasyon farkına göre maaşlarına yapılacak artışı merakla bekliyor. Şu ana kadar açıklanan 5 aylık enflasyon verilerine göre zam oranı büyük ölçüde şekillenmeye başladı. Ancak nihai rakam için TÜİK'in 3 Temmuz 2025 tarihinde açıklayacağı Haziran ayı TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verisi bekleniyor. 6 aylık TÜFE oranı, hem refah payı hem de enflasyon farkı üzerinden hesaplanacak maaş artışlarının temelini oluşturacak. Peki, memur ve emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak?
2025 temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam olacağıyla ilgili ihtimaller hesaplanmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon verisi yüzde 1,53 artış göstermişti. Haziran ayında açıklanacak veri öncesinde ise ekonomistlerin beklentileri belli olmaya başladı. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve emekli maaşları için net hesaplama yapılabilecek. Peki, enflasyon beklentisine göre memur ve emekli maaşları temmuzda ne kadar olacak?