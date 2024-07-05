Memur ve emekli temmuz zammı belli oldu: 2024 memur, polis, öğretmen, hemşire, profesör ve avukat maaşları ne kadar oldu? (Kalem kalem zam oranları)

Her yıl toplu sözleşme zammına ek enflasyon farkı alan memur ve emekliler, 6 aylık enflasyon farkına göre alacakları zam oranlarını hesaplamaya başladı. Polis, başkomiser, öğretmen, mühendis, hemşire, uzman doktor, vaiz ve avukatların alacakları zam oranı, 6 aylık enflasyon farkının ilan edilmesiyle birlikte belli oldu. İşte kalem kalem zam oranları.