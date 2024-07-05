Memur ve emekli temmuz zammı belli oldu: 2024 memur, polis, öğretmen, hemşire, profesör ve avukat maaşları ne kadar oldu? (Kalem kalem zam oranları)

Milyonlarca memur ve emekli, temmuz ayında açıklanacak olan haziran ayı enflasyon verilerini bekliyordu. Haziran ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli zam oranları belli oldu. Yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon rakamı yüzde 24,73 olarak belirlendi. Peki, bu oran memur maaşlarına nasıl yansıdı? 2024 memur, polis, öğretmen, hemşire, profesör ve avukat maaşları ne kadar oldu? İşte kalem kalem zam oranları...

Memur ve emekli temmuz zammı belli oldu: 2024 memur, polis, öğretmen, hemşire, profesör ve avukat maaşları ne kadar oldu? (Kalem kalem zam oranları) - 1

Her yıl toplu sözleşme zammına ek enflasyon farkı alan memur ve emekliler, 6 aylık enflasyon farkına göre alacakları zam oranlarını hesaplamaya başladı. Polis, başkomiser, öğretmen, mühendis, hemşire, uzman doktor, vaiz ve avukatların alacakları zam oranı, 6 aylık enflasyon farkının ilan edilmesiyle birlikte  belli oldu. İşte kalem kalem zam oranları.

EKONOMİ HABERLERİ

Memur ve emekli temmuz zammı belli oldu: 2024 memur, polis, öğretmen, hemşire, profesör ve avukat maaşları ne kadar oldu? (Kalem kalem zam oranları) - 2

TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLDU?

 İlk 6 ay için yüzde 15 sözleşme zammı alan memur ve memur emeklileri yüzde 8,4enflasyon farkına hak kazandı. Yılın ikinci yarısında alacakları yüzde 10'luk sözleşme zammı eklendiğinde zam oranı yüzde 19,3'ü buldu. 

Memur ve emekli temmuz zammı belli oldu: 2024 memur, polis, öğretmen, hemşire, profesör ve avukat maaşları ne kadar oldu? (Kalem kalem zam oranları) - 3

Veriye göre memur ve memur emeklileri yüzde 19.31, SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi, dul ve yetim maaşlarına yüzde 24,73 oranında zam yapıldı.

Memur ve emekli temmuz zammı belli oldu: 2024 memur, polis, öğretmen, hemşire, profesör ve avukat maaşları ne kadar oldu? (Kalem kalem zam oranları) - 4

MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Kalem kalem memur maaşlarını derledik. Maaşlar dereceye göre farklılık gösteriyor.

Memur ve emekli temmuz zammı belli oldu: 2024 memur, polis, öğretmen, hemşire, profesör ve avukat maaşları ne kadar oldu? (Kalem kalem zam oranları) - 5

ÜNİVERSİTE MEZUNU MEMUR

Derece: 9/1
Unvan: Memur (üniversite mezunu)
2024 Ocak-Haziran maaşı: 34.235 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 40.842

Memur ve emekli temmuz zammı belli oldu: 2024 memur, polis, öğretmen, hemşire, profesör ve avukat maaşları ne kadar oldu? (Kalem kalem zam oranları) - 6

ŞUBE MÜDÜRÜ

Derece: 1/4
Unvan: Şube müdürü (üniversite mezunu)
2024 Ocak-Haziran maaşı: 49.467 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 
59.491

Memur ve emekli temmuz zammı belli oldu: 2024 memur, polis, öğretmen, hemşire, profesör ve avukat maaşları ne kadar oldu? (Kalem kalem zam oranları) - 7

ÖĞRETMEN

Derece: 1/4
Unvan: Uzman öğretmen
2024 Ocak-Haziran maaşı: 44.085 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 52.593 TL

Derece: 1/4
Unvan: Öğretmen
2024 Ocak-Haziran maaşı: 39.781 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi):  47.459 TL

Memur ve emekli temmuz zammı belli oldu: 2024 memur, polis, öğretmen, hemşire, profesör ve avukat maaşları ne kadar oldu? (Kalem kalem zam oranları) - 8

POLİS VE BAŞKOMİSER

Derece: 3/1
Unvan: Başkomiser
2024 Ocak-Haziran maaşı: 48.920 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 58.362

Derece: 8/1
Unvan: Polis memuru
2024 Ocak-Haziran maaşı: 44.292 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi):  52.840 TL

Memur ve emekli temmuz zammı belli oldu: 2024 memur, polis, öğretmen, hemşire, profesör ve avukat maaşları ne kadar oldu? (Kalem kalem zam oranları) - 9

DOKTOR VE HEMŞİRE

Derece: 1/4
Unvan: Uzman doktor
2024 Ocak-Haziran maaşı: 54.500 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 65.025 TL

Derece: 5/1
Unvan: Hemşire (üniversite mezunu)
2024 Ocak-Haziran maaşı: 40.179 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 47.934 TL

Memur ve emekli temmuz zammı belli oldu: 2024 memur, polis, öğretmen, hemşire, profesör ve avukat maaşları ne kadar oldu? (Kalem kalem zam oranları) - 10

MÜHENDİS

Derece: 1/4
Unvan: Mühendis
2024 Ocak-Haziran maaşı: 50.869 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 60.687 TL

Memur ve emekli temmuz zammı belli oldu: 2024 memur, polis, öğretmen, hemşire, profesör ve avukat maaşları ne kadar oldu? (Kalem kalem zam oranları) - 11

TEKNİSYEN

Derece: 11/1
Unvan: Teknisyen
2024 Ocak-Haziran maaşı: 35.490 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi):  42.340 TL

Memur ve emekli temmuz zammı belli oldu: 2024 memur, polis, öğretmen, hemşire, profesör ve avukat maaşları ne kadar oldu? (Kalem kalem zam oranları) - 12

PROFESÖR

Derece: 1/4
Unvan: Profesör
2024 Ocak-Haziran maaşı: 72.422 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 86.399 TL

Memur ve emekli temmuz zammı belli oldu: 2024 memur, polis, öğretmen, hemşire, profesör ve avukat maaşları ne kadar oldu? (Kalem kalem zam oranları) - 13

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Derece: 7/1
Unvan: Araştırma görevlisi
2024 Ocak-Haziran maaşı: 48.003 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 57.268 TL

Memur ve emekli temmuz zammı belli oldu: 2024 memur, polis, öğretmen, hemşire, profesör ve avukat maaşları ne kadar oldu? (Kalem kalem zam oranları) - 14

VAİZ

Derece: 1/4
Unvan: Vaiz
2024 Ocak-Haziran maaşı: 41.582 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 49.607 TL

Memur ve emekli temmuz zammı belli oldu: 2024 memur, polis, öğretmen, hemşire, profesör ve avukat maaşları ne kadar oldu? (Kalem kalem zam oranları) - 15

AVUKAT

Derece: 1/4
Unvan: Avukat
2024 Ocak-Haziran maaşı: 47823 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 57.053 TL

Bakanlık tarafından katsayının belirlenmesinden sonra nihai ücret tutarları belli olacak.

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