Memur ve emekli temmuz zammı belli oldu: 2024 memur, polis, öğretmen, hemşire, profesör ve avukat maaşları ne kadar oldu? (Kalem kalem zam oranları)
Milyonlarca memur ve emekli, temmuz ayında açıklanacak olan haziran ayı enflasyon verilerini bekliyordu. Haziran ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli zam oranları belli oldu. Yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon rakamı yüzde 24,73 olarak belirlendi. Peki, bu oran memur maaşlarına nasıl yansıdı? 2024 memur, polis, öğretmen, hemşire, profesör ve avukat maaşları ne kadar oldu? İşte kalem kalem zam oranları...
Her yıl toplu sözleşme zammına ek enflasyon farkı alan memur ve emekliler, 6 aylık enflasyon farkına göre alacakları zam oranlarını hesaplamaya başladı. Polis, başkomiser, öğretmen, mühendis, hemşire, uzman doktor, vaiz ve avukatların alacakları zam oranı, 6 aylık enflasyon farkının ilan edilmesiyle birlikte belli oldu. İşte kalem kalem zam oranları.