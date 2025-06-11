Memur ve emekli zammı için kritik hesaplama 2025: Temmuz’da memur, SSK, Bağ-Kur maaşları ne kadar olacak?
Memur ve emekli maaşı için gözler Temmuz ayına çevrildi. Mayıs ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla 5 aylık veri belli oldu. Geride kalan 5 ayda toplam enflasyon 14,29 olurken maaşlar için hesaplama yapıldı. Haziran ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla memur ve emeklilerin alacağı yeni maaşlar belli olacak. En düşük emekli aylığı son olarak 14 bin 469 lira olarak belirlenirken kamuda en düşük memur ise 44 bin lira seviyesinde maaş alıyor. Özellikle SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı emeklileri maaş zammı oranına dikkat kesildi. En düşük memur ve emekli maaşları için beklentiye göre hesaplama yapıldı. Peki Temmuz memur ve emekli maaşları 2025 ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte, memur ve emekli maaş zammı hesaplaması…
Doktor, polis, avukat, öğretmen, hemşire gibi memurların eğitim durumu ve meslekteki tecrübesine göre maaşları değişkenlik gösteriyor. Benzer şekilde görev yerleri, şartları, çocuk sayıda maaş belirlenirken dikkate alınıyor. Geride kalan Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs enflasyon rakamları belli olurken gözler Haziran ayına çevrildi. Yılın ilk 6 ayının son enflasyon verisi 3 Temmuz’da açıklanacak. Memurlara ve memur emeklilerine enflasyon farkı ve toplu sözleşmeye göre zam yapılacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli aylıklarında zam oranı belirlenirken doğrudan enflasyon dikkate alınacak. İşte, memur ve emekli zammı gelişmeleri…