Memur ve emekli zammı için kritik hesaplama 2025: Temmuz’da memur, SSK, Bağ-Kur maaşları ne kadar olacak?

Memur ve emekli maaşı için gözler Temmuz ayına çevrildi. Mayıs ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla 5 aylık veri belli oldu. Geride kalan 5 ayda toplam enflasyon 14,29 olurken maaşlar için hesaplama yapıldı. Haziran ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla memur ve emeklilerin alacağı yeni maaşlar belli olacak. En düşük emekli aylığı son olarak 14 bin 469 lira olarak belirlenirken kamuda en düşük memur ise 44 bin lira seviyesinde maaş alıyor. Özellikle SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı emeklileri maaş zammı oranına dikkat kesildi. En düşük memur ve emekli maaşları için beklentiye göre hesaplama yapıldı. Peki Temmuz memur ve emekli maaşları 2025 ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte, memur ve emekli maaş zammı hesaplaması…

Memur ve emekli zammı için kritik hesaplama 2025: Temmuz’da memur, SSK, Bağ-Kur maaşları ne kadar olacak? - 1

Doktor, polis, avukat, öğretmen, hemşire gibi memurların eğitim durumu ve meslekteki tecrübesine göre maaşları değişkenlik gösteriyor. Benzer şekilde görev yerleri, şartları, çocuk sayıda maaş belirlenirken dikkate alınıyor. Geride kalan Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs enflasyon rakamları belli olurken gözler Haziran ayına çevrildi. Yılın ilk 6 ayının son enflasyon verisi 3 Temmuz’da açıklanacak. Memurlara ve memur emeklilerine enflasyon farkı ve toplu sözleşmeye göre zam yapılacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli aylıklarında zam oranı belirlenirken doğrudan enflasyon dikkate alınacak. İşte, memur ve emekli zammı gelişmeleri…

EKONOMİ HABERLERİ

Memur ve emekli zammı için kritik hesaplama 2025: Temmuz’da memur, SSK, Bağ-Kur maaşları ne kadar olacak? - 2

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI İÇİN HESAPLAMA YAPILDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs enflasyonuna göre toplam enflasyon yüzde 14,29 oldu.

Enflasyon rakamlarındaki gerileme dikkat çekerken gözler Haziran ayı verisine çevrildi. Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz’da duyurulacak ve emekli-memur maaş zammı oranları belli olacak.

Memur ve emekli zammı için kritik hesaplama 2025: Temmuz’da memur, SSK, Bağ-Kur maaşları ne kadar olacak? - 3

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri şimdiden yüzde 15,10 zam farkını hak etti. Memurların alacağı fark ise enflasyon farkı ve toplu sözleşmeye göre belirleniyor. Enflasyon farkı 8,58 olurken yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla birlikte bu oran yüzde 14,01 oldu.

Ekonomistler Haziran ayı enflasyonunda düşüş beklerken ihtimallere göre zam oranları hesaplandı. Haziran ayında enflasyonun %1,5 olması durumunda emeklilerin alacağı zam oranı yüzde 16,81 olurken memur-memur emeklisi ise farkla birlikte 15,71 zam alacak.

Memur ve emekli zammı için kritik hesaplama 2025: Temmuz’da memur, SSK, Bağ-Kur maaşları ne kadar olacak? - 4

Haziran ayı enflasyonunun yüzde 2 olması durumunda ise SSK, Bağ-Kur emeklileri 17,4 zam alırken memur-memur emeklileri ise 10,74 zam alacak.

Memur ve emekli zammı için kritik hesaplama 2025: Temmuz’da memur, SSK, Bağ-Kur maaşları ne kadar olacak? - 5

Haziran enflasyonunun yüzde 2 olması durumunda 44 bin lira olarak ödenen en düşük memur maaşı 4 bin 725 lira artacak ve 49 bin seviyesine yaklaşacak.

Benzer senaryoda 14 bin 469 lira olarak ödenen en düşük emekli maaşı ise 2 bin 517 lira artacak ve 16 bin 986 lira olacak.

ÖNEMLİ: Yukarıda yapılan hesaplamalar Haziran ayı enflasyon tahminlerine göre yapılmıştır. Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz’da duyurulacak ve kesin zam oranları bu tarihte netlik kazanacak.

DAHA FAZLA GÖSTER