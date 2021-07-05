Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? İşte yeni zamlı maaşlar...

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 05.07.2021 - 13:26
Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Enflasyon haziran ayında yüzde 1,94 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 17,53 oldu.
6 aylık enflasyon yüzde 8,45 olarak belirlendi.
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti.
Memurlar ve memur emeklileri temmuz ayında maaşlarına yüzde 3'lük sözleşme zammına ek olarak yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak.
Yaklaşık 8,5 milyon işçi emeklisi ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak.
Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 8,45 olacak.
Peki hangi meslek ne kadar alacak? Yeni maaşlar ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...