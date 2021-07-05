Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? İşte yeni zamlı maaşlar...

Haziran ayı ve yıllık enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 05.07.2021 - 13:26

Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? İşte yeni zamlı maaşlar... - 1

Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Enflasyon haziran ayında yüzde 1,94  olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 17,53 oldu.

6 aylık enflasyon yüzde 8,45 olarak belirlendi.

Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? İşte yeni zamlı maaşlar... - 2
İşçi, memur ve emeklileri yakından ilgilendiren oranlar, ücret, maaş ve aylıklara yapılacak zamda belirleyici oluyor.
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? İşte yeni zamlı maaşlar... - 3

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE YÜZDE 5,45 ENFLASYON FARKI

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti.

Memurlar ve memur emeklileri  temmuz ayında maaşlarına yüzde 3'lük sözleşme zammına ek olarak yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak. 

Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? İşte yeni zamlı maaşlar... - 4

SSK EMEKLİSİNE YÜZDE 8,45 ZAM

Yaklaşık 8,5 milyon işçi emeklisi ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak.

Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 8,45 olacak.

Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? İşte yeni zamlı maaşlar... - 5

Peki hangi meslek ne kadar alacak? Yeni maaşlar ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? İşte yeni zamlı maaşlar... - 6
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? İşte yeni zamlı maaşlar... - 7
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? İşte yeni zamlı maaşlar... - 8

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

En düşük işçi emeklisinin aylığı 8,45 enflasyon zammıyla bin 567 TL'ye yükseldi.

En düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 911 TL'ye yükseldi.

En düşük çiftçi emeklisinin aylığı bin 802 TL'ye çıktı.
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? İşte yeni zamlı maaşlar... - 9
Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.

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