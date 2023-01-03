Memur ve emeklinin 2023 zammı belli oldu: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler refah payında

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak 2023 zammı için kritik veri açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisinin ardından maaşlara yapılacak zam oranı da büyük oranda netleşti. Ancak bu rakamlar memur ve emekliler için nihai zam oranları değil. Memur ve emeklilere verilecek refah payı sonrası zam oranı kesinleşecek. Memur ve emeklilerin maaşlarına ilave bir refah payının da eklenmesi bekleniyor. Peki, en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

Memur ve emeklinin 2023 zammı belli oldu: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler refah payında - 1

Enflasyon verisinin açıklanmasıyla, memur ve emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu.  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yılın son enflasyon verileriyle birlikte memur ve emeklilerin 6 aylık aylık enflasyon farkı da belli oldu. 

TÜİK, enflasyonun aralıkta TÜFE'de yüzde 1,18 arttığını, 2022'nin tamamında yüzde 64,27 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Son 6 aylık enflasyon yüzde 15,39 oldu.

Memur ve emeklinin 2023 zammı belli oldu: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler refah payında - 2

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NASIL BELİRLENİYOR?

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Memurlar temmuz ayında yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı almıştı. Bu rakamı aşan oran kadar enflasyon farkına hak kazanılıyor. Ocak ayı için yüzde 8'lik toplu sözleşme zammıyla enflasyon farkı eklenerek memur ve memur emeklisinin zam oranı ortaya çıkıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı 6 aylık enflasyona göre belirleniyor.

Memur ve emeklinin 2023 zammı belli oldu: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler refah payında - 3

ZAM ORANI NE KADAR?

Memur ve memur emeklileri ocakta yüzde 7,84 enflasyon farkı, yüzde 8 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,47 zam almaya hak kazandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,39 zam alacak.

Memur ve emeklinin 2023 zammı belli oldu: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler refah payında - 4

GÖZLER REFAH PAYINDA

Ancak bu rakamlar memur ve emekliler için nihai zam oranları değil.

Memur ve emeklilere verilecek refah payı sonrası zam oranı kesinleşecek.

Gözler şimdi refah payı açıklamasına çevrildi.

Memur ve emeklinin 2023 zammı belli oldu: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler refah payında - 5

ERDOĞAN'DAN ZAM MESAJI

Rakamın netleşmesine kısa bir süre kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamada bulundu. Erdoğan, "Ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız" ifadelerini kulanmıştı.

Memur ve emeklinin 2023 zammı belli oldu: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler refah payında - 6

REFAH PAYIYLA OLASI ZAM SENARYOLARI

Memurlar için refah payı sonrası yüzde 20, yüzde 30 ve yüzde 40 zamma göre maaşları tek tek hesapladık.. İşte olası zam senaryoları...

Not: Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücret, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazninatı gibi ödemleer dahil edilmemiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir.

Memur ve emeklinin 2023 zammı belli oldu: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler refah payında - 7

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Şu anki maaş: 9 bin 105 TL

Yüzde 20 zam: 10 bin 926 TL

Yüzde 30 zam: 11 bin 836 TL

Yüzde 40 zam: 12 bin 747 TL

Memur ve emeklinin 2023 zammı belli oldu: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler refah payında - 8

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI

Şu anki maaş: 6 bin 78 TL

Yüzde 20 zam: 7 bin 293 TL

Yüzde 30 zam: 7 bin 901 TL

Yüzde 40 zam: 8 bin 509 TL

Memur ve emeklinin 2023 zammı belli oldu: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler refah payında - 9

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI

Şu anki maaş 3 bin 500 TL

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının da yeni yılda artırılması bekleniyor. Bu rakam henüz belirlenmedi.

Memur ve emeklinin 2023 zammı belli oldu: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler refah payında - 10

MEMUR

Memur (Üniversite mezunu): Şu anki maaş 9 bin 707 TL (Derece 9/1)

Yüzde 20 zam: 11 bin 648 TL

Yüzde 30 zam: 12 bin 691 TL

Yüzde 40 zam: 13 bin 589 TL

Memur ve emeklinin 2023 zammı belli oldu: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler refah payında - 11

ÖĞRETMEN

Öğretmen: Şu anki maaş 12 bin 276 (Derece 1/4)

Yüzde 20 zam: 14 bin 731 TL

Yüzde 30 zam: 15 bin 958 TL

Yüzde 40 zam: 17 bin 186 TL

Memur ve emeklinin 2023 zammı belli oldu: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler refah payında - 12

POLİS MEMURU

Polis memuru: Şu anki maaş 13 bin 747 (Derece 8/1)

Yüzde 20 zam: 16 bin 496 TL

Yüzde 30 zam: 17 bin 871 TL

Yüzde 40 zam: 19 bin 245 TL

Memur ve emeklinin 2023 zammı belli oldu: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler refah payında - 13

UZMAN DOKTOR

Uzman doktor: Şu anki maaş 18 bin 853 (Derece 1/4)

Yüzde 20 zam: 22 bin 623 TL

Yüzde 30 zam: 24 bin 508 TL

Yüzde 40 zam: 26 bin 394 TL

Memur ve emeklinin 2023 zammı belli oldu: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler refah payında - 14

HEMŞİRE

Hemşire (Üniversite mezunu): Şu anki maaş 11 bin 828 (Derece 5/1)

Yüzde 20 zam: 14 bin 193 TL

Yüzde 30 zam: 15 bin 376 TL

Yüzde 40 zam: 16 bin 559 TL

Memur ve emeklinin 2023 zammı belli oldu: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler refah payında - 15

AVUKAT

Avukat: Şu anki maaş 15 bin 485 (Derece 1/4)

Yüzde 20 zam: 18 bin 582

Yüzde 30 zam: 20 bin 130

Yüzde 40 zam: 21 bin 679

Memur ve emeklinin 2023 zammı belli oldu: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler refah payında - 16

MÜHENDİS

Mühendis: Şu anki maaş 16 bin 205 (deree 1/4)

Yüzde 20 zam: 19 bin 446

Yüzde 30 zam: 21 bin 66

Yüzde 40 zam: 22 bin 687

Memur ve emeklinin 2023 zammı belli oldu: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler refah payında - 17

TEKNİSYEN

Teknisyen (Lise mezunu): Şu anki maaş 10 bin 100 (Derece 11/1)

Yüzde 20 zam: 12 bin 120 TL

Yüzde 30 zam: 13 bin 130 TL

Yüzde 40 zam: 14 bin 140 TL

Memur ve emeklinin 2023 zammı belli oldu: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler refah payında - 18

VAİZ

Vaiz: Şu anki maaş 12 bin 752 (Dereec 1/4)

Yüzde 20 maaş: 15 bin 302

Yüzde 30 maaş: 16 bin 577

Yüzde 40 maaş: 17 bin 852

Memur ve emeklinin 2023 zammı belli oldu: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler refah payında - 19

PROFESÖR

Profesör: Şu anki maaş 25 bin 984 (Derece 1/4)

Yüzde 20 zam:31 bin 180 TL

Yüzde 30 zam: 33 bin 779 TL

Yüzde 40 zam: 36 bin 377

Memur ve emeklinin 2023 zammı belli oldu: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler refah payında - 20

GENEL MÜDÜR

Genel Müdür: Şu anki maaş 29 bin 809 (Derece 1/4)

Yüzde 20 zam: 35 bin 770 TL

Yüzde 30 zam: 38 bin 751 TL

Yüzde 40 zam: 41 bin 732 TL

Memur ve emeklinin 2023 zammı belli oldu: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler refah payında - 21

ŞUBE MÜDÜRÜ

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu): Şu anki maaş 15 bin 848 (Derece1/4)

Yüzde 20 zam: 19 bin 17

Yüzde 30 zam: 20 bin 602

Yüzde 40 zam: 22 bin 187

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER