Memur ve emeklinin gözü enflasyonda: Temmuz 2022'de ne kadar zam alacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'ALIM GÜCÜNÜ İYİLEŞTİRECEĞİZ' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz" açıklaması yapmıştı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hükümetin, çalışanları ve emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalarının olduğunu söylemişti. Bilgin, memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının ödeneceğini, emeklilerin ise gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklarını hatırlattı.