Memur ve emeklinin gözü kasım ayı enflasyon verilerinde... Enflasyon ne zaman açıklanacak?
30.11.2025 08:59
Birkan Erol
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan kasım ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Açıklanacak olan enflasyon verileriyle birlikte, 2026 memur ve emekli zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Ekonomistler tarafından kasım ayı enflasyon beklentileri açıklandı. Peki, enflasyon ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?
2026 memur ve emekli zammı için gözler kasım ayı enflasyon verilerine çevrildi. Memur, SGK ve Bağ-Kur emeklileri tarafından yakından takip edilen kasım ayı enflasyon verileriyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı ve enflasyon toplamı da belli olacak. Böylelikle yeni yılda memur ve emekliye yapılacak zam öncesinde hesaplamalar yapılabilecek.
KASIM AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan kasım ayı enflasyon verileri için tarih belli oldu.
Buna göre; 2026 memur ve emekli zammında belirleyici olacak olan kasım ayı enflasyon verileri 3 Aralık Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.
ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Aralık Çarşamba günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 32 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin kasımda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,31 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1 ile yüzde 1,65 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,31) bir önceki ay yüzde 32,87 olan yıllık enflasyonun kasımda yüzde 31,65'e ineceği öngörülüyor.
YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU
Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi, kasım ayı itibarıyla yüzde 31,89 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 31 ile yüzde 32,51 aralığında yer aldı.
|Altın Türü
|Yön
|Satış
|Değişim
|Saat
|Gram Altın
|5.832,42 TL
|0.93 %
|15:58
|Ons Altın
|4.219,22 TL
|1.49 %
|22:44
|Cumhuriyet Altını
|38.956,80 TL
|0.93 %
|15:58
|Çeyrek Altın
|9.316,55 TL
|1.62 %
|15:58
|Yarım Altın
|18.633,10 TL
|1.62 %
|15:58
|Tam Altın
|37.208,70 TL
|1.62 %
|15:58
|Reşat Altını
|40.135,55 TL
|0.93 %
|15:58
|14 Ayar Altın TL/Gr
|3.377,44 TL
|1.18 %
|15:57
|18 Ayar Altın TL/Gr
|4.327,81 TL
|1.18 %
|15:57
|Ata Altın
|38.949,49 TL
|1.18 %
|15:57
|Has Altın
|5.737,43 TL
|1.67 %
|00:55