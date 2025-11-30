Memur ve emeklinin gözü kasım ayı enflasyon verilerinde... Enflasyon ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan kasım ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Açıklanacak olan enflasyon verileriyle birlikte, 2026 memur ve emekli zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Ekonomistler tarafından kasım ayı enflasyon beklentileri açıklandı. Peki, enflasyon ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?