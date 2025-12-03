Memur ve emekliye seyyanen zam yapılacak mı? 2026 memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?
03.12.2025 12:28
NTV - Haber Merkezi
5 aylık enflasyon açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin 2026 ocak zammı şimdiden netleşmeye başladı. Kasımda aylık enflasyonun 0,87 artış göstermesiyle birlikte memur ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık zam oranı netleşti. Net rakam aralık ayı enflasyonuyla birlikte belli olacak. Geçtiğimiz ay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçe görüşmelerinde MHP tarafından seyyanen zam artışı talebi de memur ve emeklinin dikkatini çekmişti. Peki, memur ve emekliye seyyanen zam yapılacak mı?
2026 memur ve emekli maaşlarının ne kadar olacağıyla ilgili gündemden son haberler yakından takip ediliyor. Her yıl 2 kez enflasyon farkına ek toplu sözleşme zammı alan memur ve emeklileri, yeni yıl da yapılacak zam artışı öncesinde seyyanen zam yapılıp yapılmayacağına odaklandı. Geçtiğimiz ay bütçe görüşmelerine konu olan seyyanen zam talebi sonrası ise konuyla ilgili bir çalışma yapılıp yapılmayacağı sorgulanıyor.
MEMUR VE EMEKLİYE SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçe görüşmelerinde, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, memur ve emeklilere seyyanen zam talebinde bulunmuştu.
Kalaycı, "Emekli ve kamu çalışanlarının aylıklarına Ocak ayında yapılacak artışta, bütçe imkânları çerçevesinde ilave refah payı verilmesi uygun olacaktır." ifadelerine yer vermişti.
Fakat memur ve memur emeklilerini ilgilendiren seyyanen zamma ilişkin herhangi bir çalışma henüz yapılmadı.
2026 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
5 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte şuan memur ve emeklisine yapılacak zam artışı aralık ayı itibarıyla yüzde 17,55 olurken, Bağ-Kur emeklisinin maaş artışı ise 11,20 oldu.
Ocak ayında açıklanacak aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte memur ve emeklinin zam artışı netleşecek.
MEMUR-SEN'DEN SEYYANEN ZAM TALEBİ
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu işvereninin, 2026 gelmeden emekliliğe de yansıyacak şekilde memurlara seyyanen zam vermesi gerektiğini bildirdi.
Yalçın, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) kasım ayı enflasyon oranını yüzde 0,87, yıllık enflasyonu ise yüzde 31,07 olarak açıkladığını hatırlattı.
Yalçın açıklamasında, "Bu rakamlarla yılın ikinci yarısı 5 aylık enflasyon oranının yüzde 11,21, enflasyon farkının da yüzde 5,91 olarak gerçekleştiğini belirten Yalçın, “Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinin enflasyona göre güncellenmesine bir ay kaldı. Kış aylarının getirdiği ek maliyetlerle birlikte enflasyon rakamları ile sahanın gerçeği arasındaki makas daha da açılmıştır. Çalışanlar arası uygulanan ücret rejiminden rahatsızız.” dedi.
Yalçın seyyanen zamla ilgili, "2026 yılı gelmeden emekliliğe de yansıyacak şekilde seyyanen zam ile 'hakemin' adaletsizliğini gidermelidir." ifadelerini kullandı.