Memur ve memur emekli maaş farkı ödemeleri 2025: Temmuz ayı emekli-memur maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak? Gözler 14 günlük maaş farkında

2025 yılının temmuz ayında yapılan toplu sözleşme ve enflasyon farkı zammıyla birlikte memur ve memur emeklisi maaşlarına yüzde 15.57 oranında artış yansıyacak. Ancak zamlı maaşlar ay ortasında yürürlüğe girdiği için, 1-14 Temmuz tarihleri arasındaki 14 günlük maaş farkı henüz ödenmedi. Bu farkların ne zaman yatırılacağı ise hem çalışan memurlar hem de emekli memurlar için merak konusu oldu. Peki, emekli memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı ne zaman yatar?