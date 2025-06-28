Memur ve memur emeklisi maaşı hesaplaması 2025: Temmuz'da memur zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı yüzde kaç artacak?

Memur maaş zamları için kritik tarih 3 Temmuz. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamları bir çok konu gibi maaş zamlarında da belirleyici olacak. Mayıs ayı ile beraber 5 aylık enflasyon 14,29 olurken, memur ve memur emeklisi enflasyon farkı da yüzde 8,58 olmuştu. Buna göre memur ve memur emeklisinin şu ana kadar alacağı zam oranı yüzde 14 olarak şekillendi. Maaşlarda belirleyici olacak rakamlar 3 Temmuz'da ilan edilecek. İşte, memur ve memur emeklisi maaş zamlarına dair detaylar...