Memur ve memur emeklisi maaşı hesaplaması 2025: Temmuz'da memur zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı yüzde kaç artacak?
Memur ve emeklilerin maaş zammı Temmuz ayı ile beraber netleşiyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklamasıyla 6 aylık enflasyon farkı da belli olacak ve zam oranları kesinleşecek. Öğretmen, doktor, mühendis, avukat ve polis gibi personellerin kalan 6 aylık süre için alacakları zam oranı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışı ile şekil alacak. Binlerce kamu personeli, ''en düşük memur maaşı ne kadar olacak?'' sorusuna da yanıt arıyor. Peki, memur maaşları temmuz ayında ne kadar olacak? İşte, memur maaş zammı oranı hesaplama...
Memur maaş zamları için kritik tarih 3 Temmuz. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamları bir çok konu gibi maaş zamlarında da belirleyici olacak. Mayıs ayı ile beraber 5 aylık enflasyon 14,29 olurken, memur ve memur emeklisi enflasyon farkı da yüzde 8,58 olmuştu. Buna göre memur ve memur emeklisinin şu ana kadar alacağı zam oranı yüzde 14 olarak şekillendi. Maaşlarda belirleyici olacak rakamlar 3 Temmuz'da ilan edilecek. İşte, memur ve memur emeklisi maaş zamlarına dair detaylar...