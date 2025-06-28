Memur ve memur emeklisi maaşı hesaplaması 2025: Temmuz'da memur zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı yüzde kaç artacak?

Memur ve emeklilerin maaş zammı Temmuz ayı ile beraber netleşiyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklamasıyla 6 aylık enflasyon farkı da belli olacak ve zam oranları kesinleşecek. Öğretmen, doktor, mühendis, avukat ve polis gibi personellerin kalan 6 aylık süre için alacakları zam oranı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışı ile şekil alacak. Binlerce kamu personeli, ''en düşük memur maaşı ne kadar olacak?'' sorusuna da yanıt arıyor. Peki, memur maaşları temmuz ayında ne kadar olacak? İşte, memur maaş zammı oranı hesaplama...

Memur ve memur emeklisi maaşı hesaplaması 2025: Temmuz'da memur zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı yüzde kaç artacak? - 1

Memur maaş zamları için kritik tarih 3 Temmuz. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamları bir çok konu gibi maaş zamlarında da belirleyici olacak. Mayıs ayı ile beraber 5 aylık enflasyon 14,29 olurken, memur ve memur emeklisi enflasyon farkı da yüzde 8,58 olmuştu. Buna göre memur ve memur emeklisinin şu ana kadar alacağı zam oranı yüzde 14 olarak şekillendi. Maaşlarda belirleyici olacak rakamlar 3 Temmuz'da ilan edilecek. İşte, memur ve memur emeklisi maaş zamlarına dair detaylar...

EKONOMİ HABERLERİ

Memur ve memur emeklisi maaşı hesaplaması 2025: Temmuz'da memur zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı yüzde kaç artacak? - 2

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklileri enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı alıyor. Buna göre, 2025’in ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı alacak.

Mayıs ayındaki rakamlara göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,53 olurken, yıllık bazda 35,41'e geriledi. Böylece memur ve emekli maaşlarını doğrudan etkileyen beş aylık enflasyon oranı 14,29 olmuştu. Rakamlar dikkate alındığında memur ve memur emeklileri 5 aylık veriye göre yüzde 8,58 enflasyon farkı alıyor.

Haziran ayı enflasyonun yüzde 1,5 olması durumunda toplu sözleşmeyle beraber memur zamları yüzde 15,71 olacak.

Memur ve memur emeklisi maaşı hesaplaması 2025: Temmuz'da memur zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı yüzde kaç artacak? - 3

MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMASI

Bu hesaplamaya göre; 1/4 derecesindeki öğretmenler 52 bin 906 lira alırken, maaşı 8 bin 311 lira artacak ve 61 bin 217 liraya ulaşacak.

8/1 derecesinde polis olarak çalışanların 58 bin 910 lira olan maaşı, 9 bin 254 lira artarak 68 bin 164 lira olacak.

Üniversite mezunu 5/1 derecesinde çalışan hemşirenin 53 bin 437 lira maaşı, 8 bin 394 lira artacak ve 61 bin 831 liraya ulaşmış olacak.

Memur ve memur emeklisi maaşı hesaplaması 2025: Temmuz'da memur zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı yüzde kaç artacak? - 4

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ortalama en düşük memur maaşı 44 bin lira seviyelerinde ödeniyor. Memur zammının yüzde 15,71 civarında olması durumunda en düşük memur maaşına 6 bin 912 lira eklenerek 50 bin 912 TL'ye ulaşacak.

Önceki ayların Tüketici Fiyat Endeksindeki (TÜFE) rakamları:

Ocak: %5,03

Şubat: %2,27

Mart: %2,46

Nisan: %3,00

Mayıs: %1,53

Memur ve memur emeklisi maaşı hesaplaması 2025: Temmuz'da memur zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı yüzde kaç artacak? - 5

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

TÜİK tarafından 3 Temmuz saat 10:00'da Haziran ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Haziran ayı ile birlikte yılın ilk 6 aylık TÜFE oranı belirlenecek ve SSK ve Bağ-kur emeklilerinin memur ve emeklilerin temmuz zammı netlik kazanacak.

Memur ve memur emeklisi maaşı hesaplaması 2025: Temmuz'da memur zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı yüzde kaç artacak? - 6

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