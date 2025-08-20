Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammı 2025 | Hakem kurulu zam oranı belli oldu mu, zam oranı yüzde kaç?
Memur ve memur emeklisi için 8. toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamadı. Yaklaşık 4 milyon kamu kurumu çalışanı ve 2 milyon memur emeklisi toplu sözleşme görüşmelerini yakından takip ediyor.r Hükümet son olarak 2026 yılının ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ay için ise yüzde 7 zam teklif etmişti. Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen arasında anlaşma sağlanamazken gözler Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına çevrildi.
Memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yılında alacağı toplu sözleşmeyle birlikte belli oluyor. Memur-Sen daha önce yaptığı açıklamada toplu sözleşme ikramiyesi, kira yardımı, eş yardımı, çocuk yardımı gibi beklentilerinin olduğunu ifade etmişti. Hükümet ilk teklifte 2026 yılının ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için yüzde 6 teklif etmişti. Yapılan son teklifte ise ilk 6 ay teklifi yüzde 11’e yükselirken ikinci altı ay için ise yüzde 7 oldu. Ayrıca taban aylıklarına 1.000 liralık bir iyileştirme önerisi de teklifte yer alıyordu.