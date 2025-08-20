Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammı 2025 | Hakem kurulu zam oranı belli oldu mu, zam oranı yüzde kaç?

Memur ve memur emeklisi için 8. toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamadı. Yaklaşık 4 milyon kamu kurumu çalışanı ve 2 milyon memur emeklisi toplu sözleşme görüşmelerini yakından takip ediyor.r Hükümet son olarak 2026 yılının ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ay için ise yüzde 7 zam teklif etmişti. Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen arasında anlaşma sağlanamazken gözler Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına çevrildi.

Memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yılında alacağı toplu sözleşmeyle birlikte belli oluyor. Memur-Sen daha önce yaptığı açıklamada toplu sözleşme ikramiyesi, kira yardımı, eş yardımı, çocuk yardımı gibi beklentilerinin olduğunu ifade etmişti. Hükümet ilk teklifte 2026 yılının ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için yüzde 6 teklif etmişti. Yapılan son teklifte  ise ilk 6 ay teklifi yüzde 11’e yükselirken ikinci altı ay için ise yüzde 7 oldu. Ayrıca taban aylıklarına 1.000 liralık bir iyileştirme önerisi de teklifte yer alıyordu. 

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI 2025

Memur ve memur emeklisi zammı için gözler Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na çevrildi.

Ağustos ayının başında başlayan ve 6.5 milyon memur ile memur emeklisini yakından ilgilendiren 8’inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinden anlaşma çıkmadı. Yasa gereği belirlenen uzlaşma süresi geçtiğimiz gece yarısı sona erdi.

Sendikalar, taban aylığı iyileştirmesi konusunda bir düzenleme yapılmasını bekliyordu ancak hükümetten yeni bir teklif gelmedi.

Hükümetin masadaki son teklifi, 2026 yılı için ilk altı ayda yüzde 11, ikinci altı ayda yüzde 7 zam; 2027 yılı için ise ilk altı ayda yüzde 4, ikinci altı ayda yüzde 4 zam oldu.

Memur ve memur emeklisinin zam oranı, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararıyla belirlenecek. Memur sendikaları ve işveren heyeti üç gün içerisinde bu kurula başvuru yapabilecek. 

11 üyeden oluşan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, oransal zam konusunu ele almak için toplanacak. Kurul, kararı oy çokluğu ile alacak ve yasaya göre 31 Ağustos tarihine kadar memur ve memur emeklilerinin 2026-2027  zam oranları kesinleşecek. 

