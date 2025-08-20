Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammı 2025 | Hakem kurulu zam oranı belli oldu mu, zam oranı yüzde kaç?

Memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yılında alacağı toplu sözleşmeyle birlikte belli oluyor. Memur-Sen daha önce yaptığı açıklamada toplu sözleşme ikramiyesi, kira yardımı, eş yardımı, çocuk yardımı gibi beklentilerinin olduğunu ifade etmişti. Hükümet ilk teklifte 2026 yılının ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için yüzde 6 teklif etmişti. Yapılan son teklifte ise ilk 6 ay teklifi yüzde 11’e yükselirken ikinci altı ay için ise yüzde 7 oldu. Ayrıca taban aylıklarına 1.000 liralık bir iyileştirme önerisi de teklifte yer alıyordu.