Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammında son durum: 8. toplu sözleşme zammı için Kamu Hakem Kurulu kararı bekleniyor

Memur ve memur emeklisi için 8. toplu sözleşme görüşmeleri temmuz ayı sonunda başlamıştı. Ancak görüşmelerin 27. gününde toplantıdan anlaşmazlık kararı çıktı. Böylece memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammı Kamu Hakem Kurulu kararına kaldı. Kurulun ilk toplantısı 23 Ağustos'ta gerçekleşti. İlk toplantıda Kurulun çalışma takvimi, usul ve esaslar görüşüldü. Kamu Hakem Kurulu, 5 gün içerisinde kamu görevlisi ve kamu emeklileri için zam kararını verecek. Memur toplu sözleşme zammında son dakika gelişmeleri...

Kamu görevlisi ve emeklilerinin mali ve sosyal haklarını içeren 2026-2027 dönemi 8. toplu sözleşme sürecinde karar Kamu Hakem Kurulu'na kaldı. Hükümet tarafından yapılan teklifler memur kesimi tarafından reddedilmişti. Memur-Sen, Kurula başvurmadıklarını ancak üye göndereceklerini bildirmişlerdi. 8. toplu sözleşme görüşmelerinde 58 madde üzerinde uzlaşı sağlanmıştı. 2026-2027 dönemi memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zam oranı için gözler Kamu Hakem Kurulu'nda.

MEMUR TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI SON DURUM

Memur ve memur emeklisi mali ve sosyal hakları için süren 8. toplu sözleşme görüşmelerinden uzlaşma çıkmadı. Kamu İşveren Heyeti'nin Kamu Hakem Kuruluna başvurusu ardından ilk toplantı 23 Ağustos günü yapıldı. Toplantıda Kurulun çalışma takvimi, usul ve esasları görüşülerek karara bağlandı.


Kamu Hakem Kurulu, 5 gün içinde kamu görevlisi ve emeklileri için zammı belirlemek zorunda. Kurulun duyurduğu karara itiraz söz konusu olmayacak. İkinci toplantısı 24 Ağustos günü yapıldı ancak zam açıklaması gelmedi. Kurulun 3. toplantısı 25 Ağustos Pazartesi günü saat 10:00'da yapılacak. Zam için son tarih ise 27 Ağustos.

MEMURA TEKLİFLER NE OLMUŞTU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan ilk teklif; 2026 yılı ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6, 2027 yılı ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yine yüzde 4 olmuştu.

15 Ağustos'ta Işıkhan, tekliflere ek olarak yürütülen ara müzakerede memurların taban aylığına 1000 TL artış önerisini de dahil etmişti.

Son teklif ise; 2026 yılı ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7, 2027 yılı ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yine yüzde 4 oranında artış yer almıştı. 1000 TL'lik artış da teklifte yer almıştı.

Memur kesiminin genele ilişkin talepleri şöyleydi:

Enflasyon farkının, dönemsel artışı geçtiği aydan itibaren ve 2 puan artırımlı ödenmesi,

Toplu Sözleşme ikramiyesinin aylık 2.925₺ olarak ödenmesi,

Kamu görevlilerine aylık 17.600₺ kira yardımı yapılması,

7. Dönemde kararlaştırılan 1. Dereceye gelenlere 3600 Ek Gösterge hakkı,

Eş yardımının 11.710 ₺'ye; çocuk yardımının 2 çocuğa kadar her çocuk için 5.850 ₺'ye, 3 ve üzeri çocuk için 8.780 ₺'ye çıkarılması,

Dini Bayramlarda kamu görevlileri ve emeklilerine 23.410 ₺ Dini Bayram ikramiyesi,

Gelir Vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesi,

Kamu görevlilerine ilave 1 derece verilmesi,

En son 2005 yılında çıkarılan disiplin cezasi affının belirli şartlarda yeniden çıkarılması,

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavlarının belirli aralıklarla gerçekleştirilmesi,

Doğum yardımının 11.710 ₺, evlenme yardımının 55.600 ₺, ölüm yardımının iki katı ödenmesi,

Giyecek yardımının her yıl 17.600₺, yiyecek yardımının günlük 235₺ olarak verilmesi,

Kıdem aylığı hesabındaki gösterge rakamının 100'e yükseltilmesi, 25 yıllık süre sınırlamasının son bulması,

Merkez-taşra ayrımı yapılmadan tüm kamu görevlilerine servis hizmeti,

Ücretsiz kreş hizmeti verilmesi, olmayan yerlerde her çocuk için 8.780₺ kreş yardımı verilmesi,

Ücretli doğum izninin 60 haftaya çıkarılması, süt izin sürelerini uzatılması,

Engelli kamu görevlilerine yönelik erişilebilirlik uygulamalarının ve pozitif yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Genel İdari Hizmetleri sınıfında yer alan personelin ek ödeme oranlarında 5.560₺; yardımcı hizmetleri sınıfında yer alan personelin ek ödeme oranlarında 4.450₺ artış yapılması,

Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki personelin ünvanlarına göre Teknik Hizmetler Sınıfına veya Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçirilmesi,

Mühendislerin ve Teknik Hizmetler Sınıfındaki personelin Ek Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatı puanlarının artırılması, ayrıca Teknik Sorumluluk İlave Ödemesi verilmesi,

Şube müdürü, müdür, müdür yardımcısı, veteriner hekim, şef, amir vb. ünvandaki idarecilerin mali haklarının yeniden belirlenmesi, makam ve görev tazminatı verilmesi, sorumluluk ilavesi ödenmesi,

Kamu görevlilerine fazla çalışma ve harcırah ödenmesi,

Emekli kamu görevlilerinin mali haklarının iyileştirilmesi, görev aylığı ve emekli aylığı arasındaki farkın kapatılması,

7. Dönemde karar altına alınan; uluslararası normlarla uyumlu örgütleme, toplu pazarlık ve grev hakkını içeren, siyaset hakkını temin eden 4688 Sayılı Kanun'un hayata geçirilmesi maddeleri yer aldı.

Kamu İşveren Heyeti’ne sunulan zam teklifi şöyleydi: 2026 yılı için %10 refah payı, ilk altı ay için %25 ve 10 bin lira taban aylığı, ikinci altı ay için ise %20 zam olmak üzere toplam %88, 2027 yılı için ise ilk 6 ay yüzde 20 zam, 7 bin 500 lira taban aylığı, %15 zam olmak üzere toplam %46 oranında zam.

