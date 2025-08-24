Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammında son durum: 8. toplu sözleşme zammı için Kamu Hakem Kurulu kararı bekleniyor
Memur ve memur emeklisi için 8. toplu sözleşme görüşmeleri temmuz ayı sonunda başlamıştı. Ancak görüşmelerin 27. gününde toplantıdan anlaşmazlık kararı çıktı. Böylece memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammı Kamu Hakem Kurulu kararına kaldı. Kurulun ilk toplantısı 23 Ağustos'ta gerçekleşti. İlk toplantıda Kurulun çalışma takvimi, usul ve esaslar görüşüldü. Kamu Hakem Kurulu, 5 gün içerisinde kamu görevlisi ve kamu emeklileri için zam kararını verecek. Memur toplu sözleşme zammında son dakika gelişmeleri...
Kamu görevlisi ve emeklilerinin mali ve sosyal haklarını içeren 2026-2027 dönemi 8. toplu sözleşme sürecinde karar Kamu Hakem Kurulu'na kaldı. Hükümet tarafından yapılan teklifler memur kesimi tarafından reddedilmişti. Memur-Sen, Kurula başvurmadıklarını ancak üye göndereceklerini bildirmişlerdi. 8. toplu sözleşme görüşmelerinde 58 madde üzerinde uzlaşı sağlanmıştı. 2026-2027 dönemi memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zam oranı için gözler Kamu Hakem Kurulu'nda.