Memur zammı ne zaman belli olacak? En düşük emekli maaşı düzenlemesiyle ilgili açıklama

Memur ve memur emeklileri yılda iki kez maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor ve geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa maaş zammına yansıyor. Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler bir daha zam oranına çevrildi. Peki, memur zammı ne zaman belli olacak? En düşük emekli maaşına ne kadar zam yapılacak?

Memur zammı ne zaman belli olacak? En düşük emekli maaşı düzenlemesiyle ilgili açıklama - 1

Meclis'te yeni yasama döneminin başlaması ardından asgari ücrete ve memura yapılacak zam oranı da gündeme gelmişti. Yılın ilk zammını ocak ayında alan memurlar, ikinci zam açıklamasını bekliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu memur maaşı düzenlemesiyle ilgili sorulara açıklık getirdi.

EKONOMİ HABERLERİ

Memur zammı ne zaman belli olacak? En düşük emekli maaşı düzenlemesiyle ilgili açıklama - 2

İLK KANUN TEKLİFİ MEMUR ZAMMI

Akbaşoğlu, "28'nci dönemin ilk kanun teklifi Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce beyan ettiği gibi en düşük memur maaşını 22 bin TL olacak şekilde düzenleyecek teklif. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına tabi emeklilerin de maaşlarının temmuz ayına dönük hem enflasyon farkı hem de refah payı farkının beraberce ele alınacağı bir düzenleme de gündeme gelecek. Bu düzenlemeler TBMM’nin yeni dönemde ilk faaliyeti olacak." diye konuştu.

Memur zammı ne zaman belli olacak? En düşük emekli maaşı düzenlemesiyle ilgili açıklama - 3

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek. Haziran ayı enflasyonu temmuzun ilk haftası açıklanacak.


Memur zammı ne zaman belli olacak? En düşük emekli maaşı düzenlemesiyle ilgili açıklama - 4

Buna göre; Temmuz ayında memur ve emeklilerin zam oranı netleşecek.

Memur zammı ne zaman belli olacak? En düşük emekli maaşı düzenlemesiyle ilgili açıklama - 5

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NASIL BELİRLENİYOR?

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor.

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