Memur zammı ne zaman belli olacak? En düşük emekli maaşı düzenlemesiyle ilgili açıklama
Memur ve memur emeklileri yılda iki kez maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor ve geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa maaş zammına yansıyor. Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler bir daha zam oranına çevrildi. Peki, memur zammı ne zaman belli olacak? En düşük emekli maaşına ne kadar zam yapılacak?
Meclis'te yeni yasama döneminin başlaması ardından asgari ücrete ve memura yapılacak zam oranı da gündeme gelmişti. Yılın ilk zammını ocak ayında alan memurlar, ikinci zam açıklamasını bekliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu memur maaşı düzenlemesiyle ilgili sorulara açıklık getirdi.