Merkez Bankası Ağustos faiz kararı bekleniyor! TCMB faiz kararı toplantısı takvimi 2025
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasaların odaklandığı faiz kararı açıklamasını PPK toplantısı ardından yapıyor. Son olarak 24 Temmuz'da faiz kararı duyurulmuş ve faiz 300 baz puan düşürülmüştü. Faiz beklentileri her kesimde farklılık gösteriyor. Para Politikası Kurulu yeni faiz kararı açıklaması için eylül ayında bir araya geliyor. Piyasalar eylül Merkez Bankası faiz kararı toplantısına dikkat kesildi.
Faiz kararı geride bıraktığımız temmuz ayında açıklanmıştı. Karara göre, politika faizi yüzde 43'e indirildi. Bankanın gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49'dan yüzde 46'ya çekilmişti. Yanı sıra Banka, Ağustos ayı enflasyon beklenti anketini de yayımladı. Ankete göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,66 iken, bu
anket döneminde yüzde 29,69 oldu.