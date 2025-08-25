Merkez Bankası Ağustos faiz kararı bekleniyor! TCMB faiz kararı toplantısı takvimi 2025

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasaların odaklandığı faiz kararı açıklamasını PPK toplantısı ardından yapıyor. Son olarak 24 Temmuz'da faiz kararı duyurulmuş ve faiz 300 baz puan düşürülmüştü. Faiz beklentileri her kesimde farklılık gösteriyor. Para Politikası Kurulu yeni faiz kararı açıklaması için eylül ayında bir araya geliyor. Piyasalar eylül Merkez Bankası faiz kararı toplantısına dikkat kesildi.

Faiz kararı geride bıraktığımız temmuz ayında açıklanmıştı. Karara göre, politika faizi yüzde 43'e indirildi. Bankanın gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49'dan yüzde 46'ya çekilmişti. Yanı sıra Banka, Ağustos ayı enflasyon beklenti anketini de yayımladı. Ankete göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,66 iken, bu
anket döneminde yüzde 29,69 oldu.

MERKEZ BANKASI EYLÜL FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHİ

TCMB, Ağustos ayı faiz kararı için 11 Eylül'de Para Politikası Kurulu toplantısı düzenliyor. Toplantının ardından faiz kararı aynı gün saat 14:00'da duyurulacak.

Faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Bankanın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 300 baz puan düşürdüğüne yer verilerek, politika faizinin yüzde 43'e indirilmesine karar verdiği bildirildi.

PPK'nın, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49'dan yüzde 46'ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını da yüzde 44,5'ten yüzde 41,5'e indirdi.

TCMB TOPLANTILARI 2025

Bankanın 2025 yılındaki diğer toplantıları 23 Ekim ve 11 Aralık 2025 tarihlerinde düzenlenecek.

