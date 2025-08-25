Merkez Bankası Ağustos faiz kararı bekleniyor! TCMB faiz kararı toplantısı takvimi 2025

Faiz kararı geride bıraktığımız temmuz ayında açıklanmıştı. Karara göre, politika faizi yüzde 43'e indirildi. Bankanın gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49'dan yüzde 46'ya çekilmişti. Yanı sıra Banka, Ağustos ayı enflasyon beklenti anketini de yayımladı. Ankete göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,66 iken, bu

anket döneminde yüzde 29,69 oldu.