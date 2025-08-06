Merkez Bankası bir sonraki faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı TCMB faiz kararı toplantısı yok mu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın belirli zamanlarında Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleştirerek faiz kararını duyuruyor. Son olarak Merkez Bankası faizi yüzde 46'dan yüzde 43'e indirmişti. böylece 300 baz puanlık bir faiz indirimi söz konusu oldu. Piyasaların gözü bir sonraki PPK toplantısında olacak. Merkez Bankası Ağustos faiz kararı toplantısı olacak mı, ne zaman?

Merkez Bankası bir sonraki faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı TCMB faiz kararı toplantısı yok mu? - 1

Merkez Bankası faiz kararı açıklaması her kesimin gündemini meşgul ediyor. 24 Temmuz'da gerçekleştirilen toplantıdan faiz indirimi kararı çıkmıştı. Haziran da ise politika faizini yüzde 46 seviyesinde, gecelik borçlanma faizini de yüzde 49'da sabit tutmuştu. Enflasyon rakamlarının dikkate alındığı MB faizi için toplantı takvimi araştırması sürüyor. İşte, Merkez Bankası PPK toplantı tarihleri...

EKONOMİ HABERLERİ

Merkez Bankası bir sonraki faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı TCMB faiz kararı toplantısı yok mu? - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) PPK toplantısı Ağustos ayında olmayacak. Bankanın bir sonraki toplantısı 11 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Faiz kararı ise aynı gün saat 14:00'da duyurulacak.

Diğer toplantı tarihleri:

23 Ekim
11 Aralık
22 Ocak 2026
12 Mart 2026

Merkez Bankası bir sonraki faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı TCMB faiz kararı toplantısı yok mu? - 3

Temmuz faiz kararı indirimden yana olmuştu. Banka faizi yüzde 46'dan yüzde 43'e indirdi. 300 baz puanlık faiz indirimi yapıldı. Gecelik borç verme faiz oranı %49’dan %46’ya, borçlanma faiz oranı ise %44,5’ten %41,5’e düşürüldü.

Merkez Bankası bir sonraki faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı TCMB faiz kararı toplantısı yok mu? - 4

TCMB, Haziran ayında faizi yüzde 46'da sabit bıraktı. Nisan'da faizi yüzde 46 olarak duyurdu. Mart ayında ise faiz oranı 42.5 şeklinde açıklanmıştı.

DAHA FAZLA GÖSTER