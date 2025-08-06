Merkez Bankası bir sonraki faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı TCMB faiz kararı toplantısı yok mu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın belirli zamanlarında Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleştirerek faiz kararını duyuruyor. Son olarak Merkez Bankası faizi yüzde 46'dan yüzde 43'e indirmişti. böylece 300 baz puanlık bir faiz indirimi söz konusu oldu. Piyasaların gözü bir sonraki PPK toplantısında olacak. Merkez Bankası Ağustos faiz kararı toplantısı olacak mı, ne zaman?
Merkez Bankası faiz kararı açıklaması her kesimin gündemini meşgul ediyor. 24 Temmuz'da gerçekleştirilen toplantıdan faiz indirimi kararı çıkmıştı. Haziran da ise politika faizini yüzde 46 seviyesinde, gecelik borçlanma faizini de yüzde 49'da sabit tutmuştu. Enflasyon rakamlarının dikkate alındığı MB faizi için toplantı takvimi araştırması sürüyor. İşte, Merkez Bankası PPK toplantı tarihleri...