Merkez Bankası bir sonraki faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı TCMB faiz kararı toplantısı yok mu?

Merkez Bankası faiz kararı açıklaması her kesimin gündemini meşgul ediyor. 24 Temmuz'da gerçekleştirilen toplantıdan faiz indirimi kararı çıkmıştı. Haziran da ise politika faizini yüzde 46 seviyesinde, gecelik borçlanma faizini de yüzde 49'da sabit tutmuştu. Enflasyon rakamlarının dikkate alındığı MB faizi için toplantı takvimi araştırması sürüyor. İşte, Merkez Bankası PPK toplantı tarihleri...