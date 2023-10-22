Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantısı ayın kaçında? (Ekonomistlerin faiz beklentisi)
Yurt içinde gözler TCMB'nin (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) faiz kararına çevrildi. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltilmişti.Peki, Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yönde_
Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım. sürüyor. Aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüşün başlayacağını belirten Merkez Bankası, sadeleşme sürecinin kademeli olarak devam edeceğini açıklamıştı. Merkez Bankası, haziran ayındaki toplantısından itibaren para politikasında sıkılaştırmaya gitti.