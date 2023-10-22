Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantısı ayın kaçında? (Ekonomistlerin faiz beklentisi)

Yurt içinde gözler TCMB'nin (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) faiz kararına çevrildi. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltilmişti.Peki, Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yönde_

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantısı ayın kaçında? (Ekonomistlerin faiz beklentisi) - 1

Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım. sürüyor. Aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüşün başlayacağını belirten Merkez Bankası, sadeleşme sürecinin kademeli olarak devam edeceğini açıklamıştı. Merkez Bankası, haziran ayındaki toplantısından itibaren para politikasında sıkılaştırmaya gitti.

EKONOMİ HABERLERİ

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantısı ayın kaçında? (Ekonomistlerin faiz beklentisi) - 2

EKİM AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası ekim ayı PPK Toplantısı 26 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Aynı gün faiz kararı ise saat 14.00’te açıklanacak.

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantısı ayın kaçında? (Ekonomistlerin faiz beklentisi) - 3

EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın, 26 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 32,50 ile yüzde 35 arasına yer aldı.

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantısı ayın kaçında? (Ekonomistlerin faiz beklentisi) - 4

YIL SONU TAHMİNİ YÜZDE 40

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40 oldu.

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