Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantısı ayın kaçında? (Ekonomistlerin faiz beklentisi)

Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım. sürüyor. Aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüşün başlayacağını belirten Merkez Bankası, sadeleşme sürecinin kademeli olarak devam edeceğini açıklamıştı. Merkez Bankası, haziran ayındaki toplantısından itibaren para politikasında sıkılaştırmaya gitti.