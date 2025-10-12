Merkez Bankası ekim faiz kararı ne zaman açıklanacak? MB faiz beklentisi

EKİM AYI PPK TOPLANTISI TARİHİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 23 Ekim 2025 Perşembe günü yapılacak. Toplantı sonrasında faiz kararı her zaman olduğu gibi aynı gün saat 14.00’te açıklanacak.