Merkez Bankası ekim faiz kararı ne zaman açıklanacak? MB faiz beklentisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 7'inci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı için geri sayım sürüyor. Toplantı sonrası faiz kararı her zaman olduğu gibi aynı gün saat 14.00’te kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, Merkez Bankası ekim faiz kararı ne zaman açıklanacak? MB faiz beklentisi ne yönde?

Piyasalarda gözler, Merkez Bankası’nın ekim ayında alacağı faiz kararına çevrilmiş durumda. Ekonomistlerin bir kısmı, bankanın 100 ila 150 baz puan arasında faiz indirimi yapabileceğini öngörüyor. Ancak enflasyondaki seyrin karar üzerinde belirleyici olacağı vurgulanıyor.

EKİM AYI PPK TOPLANTISI TARİHİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 23 Ekim 2025 Perşembe günü yapılacak. Toplantı sonrasında faiz kararı her zaman olduğu gibi aynı gün saat 14.00’te açıklanacak.

YILIN SON TOPLANTISI ARALIK AYINDA 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK), toplantı takvimini geçtiğimiz yılın son günlerinde paylaşmıştı. Yayımlanan takvime göre bu yıl 8 PPK toplantısı gerçekleştirecek Banka, yılın son toplantısını 11 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirecek.

EYLÜL 2025 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Son toplantısını 11 Eylül'de gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 40.5'e çekti.

