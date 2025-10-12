Merkez Bankası ekim faiz kararı ne zaman açıklanacak? MB faiz beklentisi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 7'inci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı için geri sayım sürüyor. Toplantı sonrası faiz kararı her zaman olduğu gibi aynı gün saat 14.00’te kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, Merkez Bankası ekim faiz kararı ne zaman açıklanacak? MB faiz beklentisi ne yönde?
Piyasalarda gözler, Merkez Bankası’nın ekim ayında alacağı faiz kararına çevrilmiş durumda. Ekonomistlerin bir kısmı, bankanın 100 ila 150 baz puan arasında faiz indirimi yapabileceğini öngörüyor. Ancak enflasyondaki seyrin karar üzerinde belirleyici olacağı vurgulanıyor.