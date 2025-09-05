Merkez bankası faiz açıklaması bekleniyor! TCMB Eylül faiz kararı toplantısı ne zaman?

GEÇEN AY FAİZ İNDİRİMİ AÇIKLAMASI GELDİ

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46’dan yüzde 43’e indirilmesine karar vermişti. Ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’dan yüzde 46’ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5’ten yüzde 41,5’e indirmişti.

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada enflasyonun, Haziran ayında yatay seyirde gerçekleştiği belirtildi.



Mayıs ayına dair verileri barındıran 19 Haziran Merkez Bankası faiz kararına göre, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46’da sabit tutulmasına karar vermişti. Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’da, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5’te sabit tutmuştu.