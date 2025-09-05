Merkez bankası faiz açıklaması bekleniyor! TCMB Eylül faiz kararı toplantısı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi yakından takip ediliyor. Piyasalar ve bireysel yatırımcılar açısından kritik öneme sahip olan Merkez Bankası faizi Eylül ayında açıklanıyor. Ağustos ayına ilişkin verilere yer verilecek faiz kararı açıklamasına dair beklentiler de gündemde yer alıyor. Gözler Merkez Bankası faiz kararı toplantısında olacak.

Merkez Bankası 2025 yılı içinde 9 PPK toplantısı gerçekleştiriyor. Ağustos ayında kurul toplanmadı ve son açıklanan veriler Haziran ayına ilişkindi. Para Politikası Kurulu, Ağustos ayına dair faiz kararını Eylül 11'de düzenleyeceği toplantı ardından duyuracak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TARİHİ

TCMB, faiz kararı toplantısı 11 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek. Toplantı sonrasında faiz kararı ise saat 14:00'te duyuruluyor.

GEÇEN AY FAİZ İNDİRİMİ AÇIKLAMASI GELDİ

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46’dan yüzde 43’e indirilmesine karar vermişti. Ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’dan yüzde 46’ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5’ten yüzde 41,5’e indirmişti.

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada enflasyonun, Haziran ayında yatay seyirde gerçekleştiği belirtildi.

Mayıs ayına dair verileri barındıran 19 Haziran Merkez Bankası faiz kararına göre, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46’da sabit tutulmasına karar vermişti. Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’da, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5’te sabit tutmuştu.

Merkez Bankası faiz kararı PPK toplantı tarihleri:

23 Ekim 2025
11 Aralık 2025
22 Ocak 2026
12 Mart 2026

