Merkez bankası faiz açıklaması bekleniyor! TCMB Eylül faiz kararı toplantısı ne zaman?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi yakından takip ediliyor. Piyasalar ve bireysel yatırımcılar açısından kritik öneme sahip olan Merkez Bankası faizi Eylül ayında açıklanıyor. Ağustos ayına ilişkin verilere yer verilecek faiz kararı açıklamasına dair beklentiler de gündemde yer alıyor. Gözler Merkez Bankası faiz kararı toplantısında olacak.
Merkez Bankası 2025 yılı içinde 9 PPK toplantısı gerçekleştiriyor. Ağustos ayında kurul toplanmadı ve son açıklanan veriler Haziran ayına ilişkindi. Para Politikası Kurulu, Ağustos ayına dair faiz kararını Eylül 11'de düzenleyeceği toplantı ardından duyuracak.