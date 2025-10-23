Merkez Bankası faiz kararı açıklandı: Son dakika Ekim ayı faiz kararı ne oldu?

Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Altın, dolar, euro, gümüş ve diğer alanlarda yatırımlarını değerlendirmek isteyenler alım ve satım işlemlerine faiz kararına göre yön verecek. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Fatih Karahan Başkanlığında yapılan toplantı sona erdi ve faiz kararı duyuruldu. Peki Ekim ayı faiz kararı ne oldu? İşte, son dakika Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı...