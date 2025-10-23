Merkez Bankası faiz kararı açıklandı: Son dakika Ekim ayı faiz kararı ne oldu?
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK (Para Politikası Kurulu) ekim ayı toplantısı ardından faiz kararını kamuoyuyla paylaştı. Piyasa uzmanları 100 ile 250 baz puan arasında indirimin gerçekleşebileceğini ifade etmişti. TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında yapılan toplantıda son olarak (Eylül) faizi yüzde 40.5’e düşürmüştü. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları faiz kararına odaklandı. Peki Ekim Merkez Bankası faiz kararı kaç oldu? İşte, Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı…
Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Altın, dolar, euro, gümüş ve diğer alanlarda yatırımlarını değerlendirmek isteyenler alım ve satım işlemlerine faiz kararına göre yön verecek. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Fatih Karahan Başkanlığında yapılan toplantı sona erdi ve faiz kararı duyuruldu. Peki Ekim ayı faiz kararı ne oldu? İşte, son dakika Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı...