Merkez Bankası faiz kararı açıklandı: Son dakika Ekim ayı faiz kararı ne oldu?

Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK (Para Politikası Kurulu) ekim ayı toplantısı ardından faiz kararını kamuoyuyla paylaştı. Piyasa uzmanları 100 ile 250 baz puan arasında indirimin gerçekleşebileceğini ifade etmişti. TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında yapılan toplantıda son olarak (Eylül) faizi yüzde 40.5'e düşürmüştü.

Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Altın, dolar, euro, gümüş ve diğer alanlarda yatırımlarını değerlendirmek isteyenler alım ve satım işlemlerine faiz kararına göre yön verecek. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Fatih Karahan Başkanlığında yapılan toplantı sona erdi ve faiz kararı duyuruldu. Peki Ekim ayı faiz kararı ne oldu? İşte, son dakika Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı toplantısı 23 Ekim 2025 Perşembe günü saat 14.00'da gerçekleştirildi. Merkez Bankası PPK politika faizini  100 baz puan indirirek yüzde 40.5'ten yüzde 39.5'e düşürdü.

MERKEZ BANKASI'NDAN YENİ AÇIKLAMA

Faiz kararıyla birlikte TCMB'den yapılan açıklamada " Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40,5’ten yüzde 39,5’e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5’ten yüzde 42,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39’dan yüzde 38’e indirmiştir.

Enflasyonun ana eğilimi eylül ayında yükselmiştir. Son döneme ait veriler talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğuna ancak dezenflasyon sürecinin yavaşladığına işaret etmektedir. Başta gıda olmak üzere son dönem fiyat gelişmelerinin enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları kanalıyla dezenflasyon süreci üzerinde oluşturduğu riskler belirginleşmiştir." ifadeleri kullanıldı.

EYLÜL AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI

TCMB, faiz rakamlarını 11 Eylül Perşembe günü saat 14.00'da duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 40.5'e çekti.

