Merkez Bankası faiz kararı için beklenen tarih! TCMB PPK toplantısı ne zaman?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sıradaki faiz kararı ekim ayında açıklanıyor. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ardından açıklanan karara göre Eylül'de politika faizi 250 baz puan inmişti. Ekim ayı ardından Kasım'da toplantı gerçekleşmeyecek. İç piyasalar ve vatandaşlar Merkez Bankası Eylül faiz kararı açıklamasını bekliyor.
Merkez Bankası faiz kararında son olarak indirime gitmişti. Ekim'de belli olacak kararla beraber yurt içi piyasaların da seyri şekillenecek. Banka Temmuz ayında da faiz indirimi açıklaması yapmıştı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanır?