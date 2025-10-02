Merkez Bankası faiz kararı için beklenen tarih! TCMB PPK toplantısı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sıradaki faiz kararı ekim ayında açıklanıyor. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ardından açıklanan karara göre Eylül'de politika faizi 250 baz puan inmişti. Ekim ayı ardından Kasım'da toplantı gerçekleşmeyecek. İç piyasalar ve vatandaşlar Merkez Bankası Eylül faiz kararı açıklamasını bekliyor.

Merkez Bankası faiz kararı için beklenen tarih! TCMB PPK toplantısı ne zaman? - 1

Merkez Bankası faiz kararında son olarak indirime gitmişti. Ekim'de belli olacak kararla beraber yurt içi piyasaların da seyri şekillenecek. Banka Temmuz ayında da faiz indirimi açıklaması yapmıştı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanır?

EKONOMİ HABERLERİ

Merkez Bankası faiz kararı için beklenen tarih! TCMB PPK toplantısı ne zaman? - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

TCMB PPK toplantı takvimine göre faiz kararı, 23 Ekim'deki toplantı ardından saat 14:00'te açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı için beklenen tarih! TCMB PPK toplantısı ne zaman? - 3

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 11 Eylül'deki toplantı ardından 250 baz puan indirerek yüzde 40,5'e çekmişti.

Eylül ayındaki kararda Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'dan 43,5'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41,5'ten 39'a indirdiğini duyurmuştu.

Merkez Bankası faiz kararı için beklenen tarih! TCMB PPK toplantısı ne zaman? - 4

Merkez Bankası, 24 Temmuz'da da faiz kararını beklentilerin üstünde, 300 baz puan düşürerek yüzde 43'e indirmişti. Böylece Merkez Bankası, Mart'tan bu yana ilk kez faiz indirimi gerçekleştirmiş oldu.

Ağustos ayında Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı yapılmadı. Öte yandan Kasım ayında da PPK toplantısı olmayacak.

DAHA FAZLA GÖSTER