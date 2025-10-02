Merkez Bankası faiz kararı için beklenen tarih! TCMB PPK toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası, 24 Temmuz'da da faiz kararını beklentilerin üstünde, 300 baz puan düşürerek yüzde 43'e indirmişti. Böylece Merkez Bankası, Mart'tan bu yana ilk kez faiz indirimi gerçekleştirmiş oldu.



Ağustos ayında Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı yapılmadı. Öte yandan Kasım ayında da PPK toplantısı olmayacak.