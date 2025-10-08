Merkez Bankası faiz kararı için bir kez daha bir araya gelecek: PPK toplantısı ne zaman?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

PPK toplantısı sonrası açıklanacak karar, döviz kurları, mevduat ve kredi faiz oranları üzerinde doğrudan etkili olacağı için hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından büyük bir dikkatle bekleniyor. Ekim 2025 için Merkez Bankası’nın PPK toplantısı 23 Ekim 2025 tarihinde yapılacak. Faiz kararı ise toplantı günü saat 14:00’te kısa bir basın duyurusu ile açıklanacak.