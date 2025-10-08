Merkez Bankası faiz kararı için bir kez daha bir araya gelecek: PPK toplantısı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı için bir kez daha toplanacak. Yatırımcılar ve piyasalar, alınacak faiz kararına odaklanmış durumda. Enflasyonla mücadele kapsamında izlenen para politikası adımları yakından takip edilirken, Merkez Bankası’nın bu ayki faiz kararı ekonominin yönü açısından kritik önem taşıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı kapsamında bir kez daha toplanacak. Piyasalar, Merkez Bankası’nın alacağı yeni faiz kararını yakından takip ediyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

PPK toplantısı sonrası açıklanacak karar, döviz kurları, mevduat ve kredi faiz oranları üzerinde doğrudan etkili olacağı için hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından büyük bir dikkatle bekleniyor. Ekim 2025 için Merkez Bankası’nın PPK toplantısı 23 Ekim 2025 tarihinde yapılacak. Faiz kararı ise toplantı günü saat 14:00’te kısa bir basın duyurusu ile açıklanacak.

SON TOPLANTIDA NE KARAR VERİLMİŞTİ

Son dönemde enflasyonla mücadele kapsamında sıkı para politikası adımlarını sürdüren TCMB, son PPK toplantısını eylül ayında gerçekleştirmişti. TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 40,5'e indirilmesine karar verdiği bildirildi.


Kurulun ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan 43,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41,5’ten 39’a indirdiği belirtildi.

Enflasyonun ana eğiliminin ağustos ayında yavaşladığı ifade edilen açıklamada, ikinci çeyrekte büyüme öngörülerin üzerinde gerçekleşirken nihai yurt içi talebin zayıf seyrini koruduğunun değerlendirildiği aktarıldı.

