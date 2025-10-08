Merkez Bankası faiz kararı için bir kez daha bir araya gelecek: PPK toplantısı ne zaman?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı için bir kez daha toplanacak. Yatırımcılar ve piyasalar, alınacak faiz kararına odaklanmış durumda. Enflasyonla mücadele kapsamında izlenen para politikası adımları yakından takip edilirken, Merkez Bankası’nın bu ayki faiz kararı ekonominin yönü açısından kritik önem taşıyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı kapsamında bir kez daha toplanacak. Piyasalar, Merkez Bankası’nın alacağı yeni faiz kararını yakından takip ediyor.