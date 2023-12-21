Merkez Bankası faiz kararı ne kadar, yüzde kaç oldu? Faiz beklentisi neydi? (2023 TCMB aralık ayı PPK faiz kararı)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aralık faiz kararı açıklandı. Banka mevduat faiz oranları, altın, dolar ve borsa yatırımlarını etkileyen faiz kararının ne yönde olduğu yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Öte yandan ekonomistlerin faiz beklentisinin ne olduğu da merak ediliyor. Peki, aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı ne kadar, yüzde kaç oldu? Faiz beklentisi neydi?

Merkez Bankası faiz kararı ne kadar, yüzde kaç oldu? Faiz beklentisi neydi? (2023 TCMB aralık ayı PPK faiz kararı) - 1

Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve kritik faiz kararı açıklandı. Türkiye ekonomisini yakından takip eden vatandaşlar, dolar, altın ve borsa yatırımlarını etkileyen Merkez Bankası faiz kararını sorguluyor. Merkez Bankası kasım ayı politika faizini beklentilerin üzerinde 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkarmıştı. Peki, aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı ne kadar, yüzde kaç oldu?

EKONOMİ HABERLERİ

Merkez Bankası faiz kararı ne kadar, yüzde kaç oldu? Faiz beklentisi neydi? (2023 TCMB aralık ayı PPK faiz kararı) - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı.

Para Politikası Kurulu politika faizini beklentilere paralel 250 baz puan artırarak yüzde 42,5'e çıkardı.

Merkez Bankası faiz kararı ne kadar, yüzde kaç oldu? Faiz beklentisi neydi? (2023 TCMB aralık ayı PPK faiz kararı) - 3

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkarılacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın, 21 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 42,50 ile yüzde 45,00 arasında yer aldı.

Merkez Bankası faiz kararı ne kadar, yüzde kaç oldu? Faiz beklentisi neydi? (2023 TCMB aralık ayı PPK faiz kararı) - 4

KASIM AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarılmıştı.

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