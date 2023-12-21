Merkez Bankası faiz kararı ne kadar, yüzde kaç oldu? Faiz beklentisi neydi? (2023 TCMB aralık ayı PPK faiz kararı)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aralık faiz kararı açıklandı. Banka mevduat faiz oranları, altın, dolar ve borsa yatırımlarını etkileyen faiz kararının ne yönde olduğu yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Öte yandan ekonomistlerin faiz beklentisinin ne olduğu da merak ediliyor. Peki, aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı ne kadar, yüzde kaç oldu? Faiz beklentisi neydi?
Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve kritik faiz kararı açıklandı. Türkiye ekonomisini yakından takip eden vatandaşlar, dolar, altın ve borsa yatırımlarını etkileyen Merkez Bankası faiz kararını sorguluyor. Merkez Bankası kasım ayı politika faizini beklentilerin üzerinde 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkarmıştı. Peki, aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı ne kadar, yüzde kaç oldu?