Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? (2024 TCMB temmuz ayı PPK faiz kararı)

POLİTİKA FAİZİ CARİ AY SONU BEKLENTİSİ

Cari yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,4'e yükselirken, gelecek yıl için ise yüzde 3,6'ya düştü.



TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay ve 3 ay sonrası için beklenti yüzde 50 oldu.



12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 35,90'dan yüzde 34,57'ye düştü.