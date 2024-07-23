Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? (2024 TCMB temmuz ayı PPK faiz kararı)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayı faiz kararını açıkladı. Geçtiğimiz ay faizi üst üste 3. kez yüzde 50 seviyesinde sabit bırakan TCMB Para Politikası Kurulu'nun, temmuz ayında alacağı faiz kararı yatırımcıların gündeminde yer alıyordu. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından merakla beklenen Merkez Bankası faiz kararı öncesinde analistler, politika faiziyle ilgili beklentilerini açıklamıştı. Peki, temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? (2024 TCMB temmuz ayı PPK faiz kararı) - 1

Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı yatırımcılar tarafından merakla bekleniyordu. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizlerini etkileyen TCMB faiz kararı açıklandı. Peki, temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

EKONOMİ HABERLERİ

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? (2024 TCMB temmuz ayı PPK faiz kararı) - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, merakla beklenen temmuz ayı faiz kararını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de sabit tuttu.

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? (2024 TCMB temmuz ayı PPK faiz kararı) - 3

ANALİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

Bugün gözler yurt içinde TCMB'nin para politikası kararlarına çevrilirken, analistler, para politikası metninden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin politika faizini sabit bırakacağını öngördü.

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? (2024 TCMB temmuz ayı PPK faiz kararı) - 4

POLİTİKA FAİZİ CARİ AY SONU BEKLENTİSİ

Cari yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,4'e yükselirken, gelecek yıl için ise yüzde 3,6'ya düştü.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay ve 3 ay sonrası için beklenti yüzde 50 oldu.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 35,90'dan yüzde 34,57'ye düştü.

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