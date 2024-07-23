Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? (2024 TCMB temmuz ayı PPK faiz kararı)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayı faiz kararını açıkladı. Geçtiğimiz ay faizi üst üste 3. kez yüzde 50 seviyesinde sabit bırakan TCMB Para Politikası Kurulu'nun, temmuz ayında alacağı faiz kararı yatırımcıların gündeminde yer alıyordu. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından merakla beklenen Merkez Bankası faiz kararı öncesinde analistler, politika faiziyle ilgili beklentilerini açıklamıştı. Peki, temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?
Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı yatırımcılar tarafından merakla bekleniyordu. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizlerini etkileyen TCMB faiz kararı açıklandı. Peki, temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?