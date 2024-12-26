Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, faiz indirimi geldi mi? (2024 TCMB aralık ayı PPK faiz kararı)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aralık ayı faiz kararını açıkladı. Kasım ayında açıkladığı son faiz kararında, faizi üst üste 9. kez yüzde 50 seviyesinde sabit bırakan TCMB Para Politikası Kurulu'nun, aralık ayında alacağı faiz kararı yatırımcılar tarafından merakla bekleniyordu. FED'in üst üste faiz indirimine gitmesiyle birlikte, yatırımcılar tarafından Merkez Bankası faiz indirimi için sinyaller gelmeye başlamıştı. Ekonomistler, politika faiziyle ilgili beklentilerini duyurdu. Peki, aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faiz ne kadar, yüzde kaç?
Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizlerine direkt olarak etki eden Merkez Bankası faiz kararları, yatırımcıların, yatırımlarını yönlendirmesi için önemli veriler arasında yer alıyor. Açıklanan aralık ayı TCMB faiz kararı sonrasında ise faizde son durum ve faizin inip inmediği merak ediliyor. Peki, aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, faiz yüzde kaç?