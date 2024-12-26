Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, faiz indirimi geldi mi? (2024 TCMB aralık ayı PPK faiz kararı)

Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizlerine direkt olarak etki eden Merkez Bankası faiz kararları, yatırımcıların, yatırımlarını yönlendirmesi için önemli veriler arasında yer alıyor. Açıklanan aralık ayı TCMB faiz kararı sonrasında ise faizde son durum ve faizin inip inmediği merak ediliyor. Peki, aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, faiz yüzde kaç?