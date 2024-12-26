Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, faiz indirimi geldi mi? (2024 TCMB aralık ayı PPK faiz kararı)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aralık ayı faiz kararını açıkladı. Kasım ayında açıkladığı son faiz kararında, faizi üst üste 9. kez yüzde 50 seviyesinde sabit bırakan TCMB Para Politikası Kurulu'nun, aralık ayında alacağı faiz kararı yatırımcılar tarafından merakla bekleniyordu. FED'in üst üste faiz indirimine gitmesiyle birlikte, yatırımcılar tarafından Merkez Bankası faiz indirimi için sinyaller gelmeye başlamıştı. Ekonomistler, politika faiziyle ilgili beklentilerini duyurdu. Peki, aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faiz ne kadar, yüzde kaç?

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, faiz indirimi geldi mi? (2024 TCMB aralık ayı PPK faiz kararı) - 1

Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizlerine direkt olarak etki eden Merkez Bankası faiz kararları, yatırımcıların, yatırımlarını yönlendirmesi için önemli veriler arasında yer alıyor. Açıklanan aralık ayı TCMB faiz kararı sonrasında ise faizde son durum ve faizin inip inmediği merak ediliyor. Peki, aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, faiz yüzde kaç?

EKONOMİ HABERLERİ

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, faiz indirimi geldi mi? (2024 TCMB aralık ayı PPK faiz kararı) - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, merakla beklenen aralık ayı faiz kararını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 47,50'ye çekti.

Böylelikle Merkez Bankası 22 ay sonra ilk kez faiz indirimine gitti.

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, faiz indirimi geldi mi? (2024 TCMB aralık ayı PPK faiz kararı) - 3

EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 48,50'ye çekmesini bekliyor.

Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,50 oldu.

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, faiz indirimi geldi mi? (2024 TCMB aralık ayı PPK faiz kararı) - 4

KASIM AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, merakla beklenen kasım ayı faiz kararını geçtiğimiz ay açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek üst üste 8. kez yüzde 50'de sabit tuttu.

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