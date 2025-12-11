Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, faiz indirimi geldi mi? (2025 TCMB aralık ayı PPK faiz kararı)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aralık ayı faiz kararı açıklandı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları, aralık ayında alınan yeni faiz kararıyla birlikte yatırımlarına yön verecek. Ekonomistlerin katılımıyla yapılan anket sonrasında ise aralık ayı faiz kararı beklentisi belli olmuştu. Peki, aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, faiz indirimi geldi mi?