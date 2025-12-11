Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, faiz indirimi geldi mi? (2025 TCMB aralık ayı PPK faiz kararı)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aralık ayı faiz kararı açıklandı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları, aralık ayında alınan yeni faiz kararıyla birlikte yatırımlarına yön verecek. Ekonomistlerin katılımıyla yapılan anket sonrasında ise aralık ayı faiz kararı beklentisi belli olmuştu. Peki, aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, faiz indirimi geldi mi?
Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı, Türkiye ekonomisini yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. En son ekim ayında faizi 100 baz puan indirerek yüzde 40.5'ten yüzde 39.5'e düşüren Merkez Bankası'nın aralık ayı faiz kararı açıklandı. Peki, aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yöndeydi?
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aralık ayı faiz kararı açıklandı.
Merkez Bankası aralık ayı faiz kararı toplantısı 11 Aralık 2025 Perşembe günü saat 14.00'da gerçekleştirildi. TCMB, politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 39.5'ten yüzde 38.0'e düşürdü.
EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?
AA Finans'ın TCMB'nin 11 Aralık Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 38 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 14'ü politika faizinin 100 baz puan, 17'si 150 baz puan ve 7'si 200 baz puan indirileceğini tahmin etti.
Ekonomistlerin aralık ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 150 baz puan indirilerek yüzde 38'e çekilmesi yönünde oldu.
Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 37,50 ile yüzde 38,50 arasında yer aldı. Ekim ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50'ye çekilmişti.
EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faizini kasım ayında pas geçmişti. Son olarak ekim ayında açıklanan TCMB faiz kararında Merkez Bankası faizi 100 baz puan indirerek yüzde 40.5'ten yüzde 39.5'e düşürmüştü.
