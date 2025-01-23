Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faiz indirimi geldi mi? (2025 TCMB ocak ayı PPK faiz kararı)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayı faiz kararı açıklandı. Altın, dolar, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından yakından takip edilen TCMB ocak ayı faiz kararı öncesinde, ekonomistlerin faiz beklentisi yatırımcıların odak noktasında yer alıyordu. Geçtiğimiz ay faizi 250 baz puan indiren Merkez Bankası'nın bu ay alacağı karar yatırımcılar tarafından merak ediliyordu. Peki, ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faiz indirimi geldi mi?
Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Yatırım araçlarına direkt olarak etki eden Merkez Bankası faiz kararı öncesinde, ekonomistlerin ocak ayı beklentisi merak ediliyordu. Beklenti anketine katılan ekonomistler, Merkez Bankası'nın ocak ayında alacağı faiz kararıyla ilgili tahminlerini açıklamıştı. Peki, ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faiz indirimi geldi mi?