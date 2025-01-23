Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faiz indirimi geldi mi? (2025 TCMB ocak ayı PPK faiz kararı)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayı faiz kararı açıklandı. Altın, dolar, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından yakından takip edilen TCMB ocak ayı faiz kararı öncesinde, ekonomistlerin faiz beklentisi yatırımcıların odak noktasında yer alıyordu. Geçtiğimiz ay faizi 250 baz puan indiren Merkez Bankası'nın bu ay alacağı karar yatırımcılar tarafından merak ediliyordu. Peki, ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faiz indirimi geldi mi?

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faiz indirimi geldi mi? (2025 TCMB ocak ayı PPK faiz kararı) - 1

Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Yatırım araçlarına direkt olarak etki eden Merkez Bankası faiz kararı öncesinde, ekonomistlerin ocak ayı beklentisi merak ediliyordu. Beklenti anketine katılan ekonomistler, Merkez Bankası'nın ocak ayında alacağı faiz kararıyla ilgili tahminlerini açıklamıştı. Peki, ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faiz indirimi geldi mi?

EKONOMİ HABERLERİ

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faiz indirimi geldi mi? (2025 TCMB ocak ayı PPK faiz kararı) - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, merakla beklenen 2025 ocak ayı faiz kararını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 45,00'a çekti.

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faiz indirimi geldi mi? (2025 TCMB ocak ayı PPK faiz kararı) - 3

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,06 değer kazanarak 10.105,37 puandan tamamlarken, TCMB'nin para politikası kararları yatırımcıların odağında buluyor.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ocak ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekmesini bekliyor.

Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faiz indirimi geldi mi? (2025 TCMB ocak ayı PPK faiz kararı) - 4

TCMB PPK 2025 TOPLANTI TAKVİMİ

TCMB PPK şubatta toplanmayacak. Yılın ikinci toplantısı 6 Mart’ta yapılacak.

Yılın üçüncü toplantısı 17 Nisan’da yapılırken, mayıs ayında toplantı olmayacak. PPK, 19 Haziran ve 24 Temmuz’da yapılacak.
Ağustos ayında toplantı olmayacak. 11 Eylül, 23 Ekim’de toplantı yapıldıktan sonra kasım ayı toplantı olmayacak.

Yılın son toplantısı da 11 Aralık 2025’te gerçekleştirilecek.

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