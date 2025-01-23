Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faiz indirimi geldi mi? (2025 TCMB ocak ayı PPK faiz kararı)

Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Yatırım araçlarına direkt olarak etki eden Merkez Bankası faiz kararı öncesinde, ekonomistlerin ocak ayı beklentisi merak ediliyordu. Beklenti anketine katılan ekonomistler, Merkez Bankası'nın ocak ayında alacağı faiz kararıyla ilgili tahminlerini açıklamıştı. Peki, ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faiz indirimi geldi mi?