Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faiz ne kadar, yüzde kaç? (2024 TCMB ekim ayı PPK faiz kararı)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı faiz kararını açıkladı. Eylül ayında açıkladığı son faiz kararında, faizi üst üste 7. kez yüzde 50 seviyesinde sabit bırakan TCMB Para Politikası Kurulu'nun, ekim ayında alacağı faiz kararı yatırımcıların gündeminde yer alıyordu. FED'in eylül ayında 50 baz puan faiz indirimine gitmesiyle birlikte, yatırımcılar tarafından Merkez Bankası faiz indiriminin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Analistler, politika faiziyle ilgili beklentilerini açıklamıştı. Peki, ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faiz ne kadar, yüzde kaç?
Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizlerine direkt olarak etki eden Merkez Bankası faiz kararları, yatırımcıların, yatırımlarını yönlendirmesi için sinyal almasına yardımcı oluyor. Açıklanan ekim TCMB faiz kararı sonrasında ise faizde son durum ve yıl sonu faiz beklentisi merak ediliyor. Peki, ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?