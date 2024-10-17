Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faiz ne kadar, yüzde kaç? (2024 TCMB ekim ayı PPK faiz kararı)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı faiz kararını açıkladı. Eylül ayında açıkladığı son faiz kararında, faizi üst üste 7. kez yüzde 50 seviyesinde sabit bırakan TCMB Para Politikası Kurulu'nun, ekim ayında alacağı faiz kararı yatırımcıların gündeminde yer alıyordu. FED'in eylül ayında 50 baz puan faiz indirimine gitmesiyle birlikte, yatırımcılar tarafından Merkez Bankası faiz indiriminin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Analistler, politika faiziyle ilgili beklentilerini açıklamıştı. Peki, ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faiz ne kadar, yüzde kaç?

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faiz ne kadar, yüzde kaç? (2024 TCMB ekim ayı PPK faiz kararı) - 1

Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizlerine direkt olarak etki eden Merkez Bankası faiz kararları, yatırımcıların, yatırımlarını yönlendirmesi için sinyal almasına yardımcı oluyor. Açıklanan ekim TCMB faiz kararı sonrasında ise faizde son durum ve yıl sonu faiz beklentisi merak ediliyor. Peki, ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

EKONOMİ HABERLERİ

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faiz ne kadar, yüzde kaç? (2024 TCMB ekim ayı PPK faiz kararı) - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, merakla beklenen ekim ayı faiz kararını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek üst üste 7. kez yüzde 50'de sabit tuttu.

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faiz ne kadar, yüzde kaç? (2024 TCMB ekim ayı PPK faiz kararı) - 3

EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

AA Finans'ın TCMB'nin 17 Ekim Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde olmuştu.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyordu.

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faiz ne kadar, yüzde kaç? (2024 TCMB ekim ayı PPK faiz kararı) - 4

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 47,50 olarak hesaplandı.

Ayrıca ekonomistlerden 5'i yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 7'si yüzde 47,5 olacağını öngördü.

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