Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faiz ne kadar, yüzde kaç? (2024 TCMB ekim ayı PPK faiz kararı)

Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizlerine direkt olarak etki eden Merkez Bankası faiz kararları, yatırımcıların, yatırımlarını yönlendirmesi için sinyal almasına yardımcı oluyor. Açıklanan ekim TCMB faiz kararı sonrasında ise faizde son durum ve yıl sonu faiz beklentisi merak ediliyor. Peki, ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?