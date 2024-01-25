Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? (TCMB ocak ayı politika faizi açıklandı)

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

Piyasalarda, parasal sıkılaşma ve liralaşma sürecine yoğunlaşan TCMB'nin faiz artırım trendinin sonuna yaklaştığı beklentisinin öne çıktığını ifade eden analistler, yıl sonuna doğru enflasyondaki seyre paralel faiz indirim döngüsünün başlayabileceğini bildirdi.



AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkaracağını tahmin ediyordu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 38,75 oldu.