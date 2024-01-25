Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? (TCMB ocak ayı politika faizi açıklandı)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı bugün gerçekleştirildi. TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığında yapılan toplantı ardından ocak ayı faiz kararı açıklandı. Ekonomistler, politika faizinin bugün de 250 baz puanlık artışla yüzde 45'e çıkarılmasını bekliyordu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? (TCMB ocak ayı politika faizi açıklandı) - 1

Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı, ekonomiyi yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyordu. Piyasaların merakla beklediği faiz kararı 25 Ocak 2024 tarihinde açıklandı. Merkez Bankası geçen ay politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,5'e çıkarmıştı. Merkez Bankası, parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngördüklerini açıklamıştı.

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Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? (TCMB ocak ayı politika faizi açıklandı) - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu yılın ilk faiz kararını açıkladı.

TCMB, politika faizini beklentiler doğrultusunda 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkardı.

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? (TCMB ocak ayı politika faizi açıklandı) - 3

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

Piyasalarda, parasal sıkılaşma ve liralaşma sürecine yoğunlaşan TCMB'nin faiz artırım trendinin sonuna yaklaştığı beklentisinin öne çıktığını ifade eden analistler, yıl sonuna doğru enflasyondaki seyre paralel faiz indirim döngüsünün başlayabileceğini bildirdi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkaracağını tahmin ediyordu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 38,75 oldu.

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? (TCMB ocak ayı politika faizi açıklandı) - 4

YILIN SON FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Aralık ayında yılın son toplantısını yapan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,5'e yükseltti.

Şubat ayında faizi 50 baz puan indiren Merkez Bankası, hazirandan sonra sıkılaştırma politikası uyguladı. Haziranda faizi yüzde 650 baz puan artışla yüzde 15'e çıkaran Merkez Bankası, son 7 toplantıda da yukarı yönlü adım attı.

Faizde bu yılki toplam artış 34 puan olarak gerçekleşti.

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