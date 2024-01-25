Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? (TCMB ocak ayı politika faizi açıklandı)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı bugün gerçekleştirildi. TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığında yapılan toplantı ardından ocak ayı faiz kararı açıklandı. Ekonomistler, politika faizinin bugün de 250 baz puanlık artışla yüzde 45'e çıkarılmasını bekliyordu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?
Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı, ekonomiyi yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyordu. Piyasaların merakla beklediği faiz kararı 25 Ocak 2024 tarihinde açıklandı. Merkez Bankası geçen ay politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,5'e çıkarmıştı. Merkez Bankası, parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngördüklerini açıklamıştı.