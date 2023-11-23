Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? (TCMB politika faizi açıklandı)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı belli oldu. Dolar, altın ve borsa yatırımcıları tarafından merakla beklenen kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı öncesinde ekonomistlerin faiz beklentisi paylaşılmıştı. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 37,50'ye çıkartılacağını tahmin etmişti. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? (TCMB politika faizi açıklandı) - 1

Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı, ekonomiyi yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyordu. Piyasaların merakla beklediği faiz kararı 23 Kasım 2023 tarihinde açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı belli oldu. TCMB, politika faizini beklentilere paralel 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı. 

EKONOMİ HABERLERİ

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? (TCMB politika faizi açıklandı) - 2

EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırılarak yüzde 37,50'ye çıkartılacağını tahmin ediyordu. 

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri, yüzde 37,50 ile yüzde 40,00 arasında değişti.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40,00 oldu.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 30'dan yüzde 35'e çıkarıldı.

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? (TCMB politika faizi açıklandı) - 3

TCMB EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

TCMB Para Politikası Kurulu, ekim ayında gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini beklentilere paralel 5 puan artırarak yüzde 35'e yükseltmişti.

Aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözleneceğini belirten Merkez Bankası, parasal sıkılaşmanın gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirileceğini kaydetti.

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? (TCMB politika faizi açıklandı) - 4

HAZİRANDA FAİZ ARTIŞINA BAŞLANDI

Merkez Bankası, haziran ayındaki toplantısından itibaren para politikasında sıkılaştırmaya gitti.

Merkez Bankası, hazirandaki toplantıda faizde yukarı yönlü adım atarak indirim sürecini 27 ay sonra sonlandırmıştı.

Yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk toplantısını haziranda yapan kurul, politika faizini 6,5 puan artışla yüzde 15'e yükseltmişti.

Merkez Bankası temmuz toplantısında politika faizini 2,5 puan artışla yüzde 17,50'ye yükseltmişti.

Ağustos toplantısında faiz artışına devam eden Merkez Bankası, 7,5 puanlık artışla faizi yüzde 25'e çıkardı.

Eylül toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltildi.

Ekimde faiz artışına devam eden Merkez Bankası yine 500 baz puanlık artışla faizi yüzde 35'e çıkarmıştı.

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