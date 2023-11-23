Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? (TCMB politika faizi açıklandı)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı belli oldu. Dolar, altın ve borsa yatırımcıları tarafından merakla beklenen kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı öncesinde ekonomistlerin faiz beklentisi paylaşılmıştı. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 37,50'ye çıkartılacağını tahmin etmişti. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?
Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı, ekonomiyi yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyordu. Piyasaların merakla beklediği faiz kararı 23 Kasım 2023 tarihinde açıklandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı belli oldu. TCMB, politika faizini beklentilere paralel 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı.