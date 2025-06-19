Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, yüzde kaç? Beklenti ne yöndeydi? (2025 TCMB haziran ayı PPK faiz kararı)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı faiz kararı açıklandı. Ekonomik gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar nisan ayında yaşanan faiz artışının ardından haziran ayı faiz kararını merak ediyordu. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımlarına direkt etki eden TCMB faiz kararının haziran ayında ne yönde olacağı, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlanmıştı. Peki, haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, yüzde kaç? Faiz beklentisi ne yöndeydi?
Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından yakından takip edilen TCMB faiz kararıyla birlikte yatırımcılar yatırımlarını şekillendirmeye başladı. Merkez Bankası son olarak nisan ayında açıkladığı faiz kararında artışa gitmiş ve faizi 350 baz puan artırarak yüzde 46 seviyesine çıkartmıştı. Peki, haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, yüzde kaç? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yöndeydi?