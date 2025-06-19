Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, yüzde kaç? Beklenti ne yöndeydi? (2025 TCMB haziran ayı PPK faiz kararı)

Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından yakından takip edilen TCMB faiz kararıyla birlikte yatırımcılar yatırımlarını şekillendirmeye başladı. Merkez Bankası son olarak nisan ayında açıkladığı faiz kararında artışa gitmiş ve faizi 350 baz puan artırarak yüzde 46 seviyesine çıkartmıştı. Peki, haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, yüzde kaç? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yöndeydi?