Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, yüzde kaç? Beklenti ne yöndeydi? (2025 TCMB haziran ayı PPK faiz kararı)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı faiz kararı açıklandı. Ekonomik gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar nisan ayında yaşanan faiz artışının ardından haziran ayı faiz kararını merak ediyordu. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımlarına direkt etki eden TCMB faiz kararının haziran ayında ne yönde olacağı, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlanmıştı. Peki, haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, yüzde kaç? Faiz beklentisi ne yöndeydi?

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, yüzde kaç? Beklenti ne yöndeydi? (2025 TCMB haziran ayı PPK faiz kararı) - 1

Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından yakından takip edilen TCMB faiz kararıyla birlikte yatırımcılar yatırımlarını şekillendirmeye başladı. Merkez Bankası son olarak nisan ayında açıkladığı faiz kararında artışa gitmiş ve faizi 350 baz puan artırarak yüzde 46 seviyesine çıkartmıştı. Peki, haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, yüzde kaç? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yöndeydi?

EKONOMİ HABERLERİ

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, yüzde kaç? Beklenti ne yöndeydi? (2025 TCMB haziran ayı PPK faiz kararı) - 2

HAZİRAN AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, merakla beklenen 2025 haziran ayı faiz kararını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 46 seviyesinde sabit tuttu.

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, yüzde kaç? Beklenti ne yöndeydi? (2025 TCMB haziran ayı PPK faiz kararı) - 3

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 19'u politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken 2'si 100 baz puan, 1'i 150 baz puan ve 1'i 350 baz puan indirim yapılacağını tahmin etmişti

Ekonomistlerin haziran ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 46 ile sabit bırakılacağı yönünde oldu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35,50 oldu.

Nisan ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 350 baz puan artırılarak yüzde 42,50'den 46'ya yükseltilmişti.

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, yüzde kaç? Beklenti ne yöndeydi? (2025 TCMB haziran ayı PPK faiz kararı) - 4

SON FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 350 baz puan artışla yüzde 46'ya çıkarmıştı. Böylece TCMB, 13 ay sonra yeniden faiz artırım yönünde karar verdi. Beklentiler politika faizinin yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutulacağı yönündeydi.

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