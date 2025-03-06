Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, yüzde kaç? Faiz indirimi geldi mi? (2025 TCMB mart ayı PPK faiz kararı)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mart ayı faiz kararı açıklandı. Bu yıl 12 yerine 8 Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleştirecek olan TCMB, yılın ilk faiz kararını ocak ayında açıklamış ve faizi 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekmişti. Yatırımcılar, Merkez Bankası'nın yılın ikinci faiz indirimini yapıp yapmayacağını merak ediyordu. Peki, mart ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, yüzde kaç? Faiz indirimi geldi mi?
Mart ayı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararı merakla bekleniyordu. Faiz kararı açıklandı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımlarını direkt olarak etkileyen Merkez Bankası faiz kararı öncesinde, yatırımcılar ekonomistlerin faiz beklentisini merak ediyordu. Merkez Bankası tarafından alınan PPK faiz kararına göre göre yatırımcılar yatırımlarına yön verecek. Peki, mart ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, yüzde kaç? Faiz indirimi geldi mi?