Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, yüzde kaç? Faiz indirimi geldi mi? (2025 TCMB mart ayı PPK faiz kararı)

Mart ayı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararı merakla bekleniyordu. Faiz kararı açıklandı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımlarını direkt olarak etkileyen Merkez Bankası faiz kararı öncesinde, yatırımcılar ekonomistlerin faiz beklentisini merak ediyordu. Merkez Bankası tarafından alınan PPK faiz kararına göre göre yatırımcılar yatırımlarına yön verecek. Peki, mart ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, yüzde kaç? Faiz indirimi geldi mi?