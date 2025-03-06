imsakiye

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, yüzde kaç? Faiz indirimi geldi mi? (2025 TCMB mart ayı PPK faiz kararı)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mart ayı faiz kararı açıklandı. Bu yıl 12 yerine 8 Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleştirecek olan TCMB, yılın ilk faiz kararını ocak ayında açıklamış ve faizi 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekmişti. Yatırımcılar, Merkez Bankası'nın yılın ikinci faiz indirimini yapıp yapmayacağını merak ediyordu. Peki, mart ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, yüzde kaç? Faiz indirimi geldi mi?

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, yüzde kaç? Faiz indirimi geldi mi? (2025 TCMB mart ayı PPK faiz kararı) - 1

Mart ayı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararı merakla bekleniyordu. Faiz kararı açıklandı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımlarını direkt olarak etkileyen Merkez Bankası faiz kararı öncesinde, yatırımcılar ekonomistlerin faiz beklentisini merak ediyordu. Merkez Bankası tarafından alınan PPK faiz kararına göre göre yatırımcılar yatırımlarına yön verecek. Peki, mart ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, yüzde kaç? Faiz indirimi geldi mi?

EKONOMİ HABERLERİ

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, yüzde kaç? Faiz indirimi geldi mi? (2025 TCMB mart ayı PPK faiz kararı) - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, merakla beklenen 2025 mart ayı faiz kararını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 42,5'e çekti.

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, yüzde kaç? Faiz indirimi geldi mi? (2025 TCMB mart ayı PPK faiz kararı) - 3

EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, mart ayında TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 42,5'e çekmesini bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, yüzde kaç? Faiz indirimi geldi mi? (2025 TCMB mart ayı PPK faiz kararı) - 4

MERKEZ BANKASI 2025 TOPLANTI TAKVİMİ

6 Mart'ta açıklanacak olan yılın ikinci faiz toplantısının ardından, üçüncü toplantı 17 Nisan’da yapılacak. Mayıs ayında toplantı olmayacak. PPK, 19 Haziran ve 24 Temmuz’da yapılacak.

Ağustos ayında toplantı olmayacak. 11 Eylül, 23 Ekim’de toplantı yapıldıktan sonra kasım ayı toplantı olmayacak.

Yılın son toplantısı da 11 Aralık 2025’te gerçekleştirilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER