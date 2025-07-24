Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, yüzde kaç? Faiz indirimi geldi mi? 2025 Temmuz ayı TCMB PPK faiz kararı

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, politika faizine ilişkin gelecek ilk toplantı beklentisi yüzde 43,29, ikinci toplantı beklentisi yüzde 40,90 ve üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 38,60 oldu. Politika faizine ilişkin yıl sonu beklentisi ise yüzde 36,16 oldu.



12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 28,25'e indi.