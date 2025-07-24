Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, yüzde kaç? Faiz indirimi geldi mi? 2025 Temmuz ayı TCMB PPK faiz kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayı faiz kararı belli oldu. Türkiye ekonomisiyle ilgili gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar ve yatırımcılar, haziran ayında faizin sabit kalmasının ardından temmuz ayı faiz kararını merak ediyordu. Ekonomistler ise Merkez Bankası'nın temmuz ayında faiz indirimi yapacağını öngörüyordu. Açıklanan faiz kararının ardından dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımlarına direkt etki eden TCMB faiz kararının temmuz ayında ne yönde olduğu sorgulanıyor. Peki, temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, yüzde kaç? Faiz indirimi geldi mi?

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, yüzde kaç? Faiz indirimi geldi mi? 2025 Temmuz ayı TCMB PPK faiz kararı - 1

Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımı yapan binlerce kişi, Merkez Bankası'nın temmuz ayı politika faizi kararını açıklamasını merakla bekliyordu. TCMB son olarak haziran ayında politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tutmuştu. Temmuz ayında ise faiz indirimi olup olmayacağı merak ediliyordu. Peki, temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, yüzde kaç? Faiz indirimi geldi mi?

EKONOMİ HABERLERİ

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, yüzde kaç? Faiz indirimi geldi mi? 2025 Temmuz ayı TCMB PPK faiz kararı - 2

TEMMUZ AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, heyecanla beklenen 2025 temmuz ayı faiz kararını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 43 seviyesine düşürdü. Böylelikle 300 baz puan indirime gidildi.

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, yüzde kaç? Faiz indirimi geldi mi? 2025 Temmuz ayı TCMB PPK faiz kararı - 3

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, politika faizine ilişkin gelecek ilk toplantı beklentisi yüzde 43,29, ikinci toplantı beklentisi yüzde 40,90 ve üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 38,60 oldu. Politika faizine ilişkin yıl sonu beklentisi ise yüzde 36,16 oldu.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 28,25'e indi.

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, yüzde kaç? Faiz indirimi geldi mi? 2025 Temmuz ayı TCMB PPK faiz kararı - 4

HAZİRAN AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, haziran ayında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 46'da sabit tutmuştu.

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