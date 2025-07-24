Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, yüzde kaç? Faiz indirimi geldi mi? 2025 Temmuz ayı TCMB PPK faiz kararı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayı faiz kararı belli oldu. Türkiye ekonomisiyle ilgili gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar ve yatırımcılar, haziran ayında faizin sabit kalmasının ardından temmuz ayı faiz kararını merak ediyordu. Ekonomistler ise Merkez Bankası'nın temmuz ayında faiz indirimi yapacağını öngörüyordu. Açıklanan faiz kararının ardından dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımlarına direkt etki eden TCMB faiz kararının temmuz ayında ne yönde olduğu sorgulanıyor. Peki, temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, yüzde kaç? Faiz indirimi geldi mi?
Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımı yapan binlerce kişi, Merkez Bankası'nın temmuz ayı politika faizi kararını açıklamasını merakla bekliyordu. TCMB son olarak haziran ayında politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tutmuştu. Temmuz ayında ise faiz indirimi olup olmayacağı merak ediliyordu. Peki, temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, yüzde kaç? Faiz indirimi geldi mi?