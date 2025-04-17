Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, yüzde kaç? Merkez Bankası faizi indirdi mi? (2025 TCMB nisan ayı PPK faiz kararı)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı faiz kararı açıklandı. Bu yıl 12 yerine 8 Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleştirecek olan TCMB, yılın ilk faiz kararını ocak ayında açıklamış ve faizi 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekmişti. Yılın ikinci faiz kararını mart ayında açıklayan TCMB faizi 250 baz puan daha indirerek yüzde 42,5'e düşürdü. Yatırımcılar, Merkez Bankası'nın yılın üçüncü faiz indirimini yapıp yapmayacağını merak ediyordu. Peki, nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, yüzde kaç? Merkez Bankası faizi indirdi mi?

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, yüzde kaç? Merkez Bankası faizi indirdi mi? (2025 TCMB nisan ayı PPK faiz kararı) - 1

Nisan ayı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararı ekonomi haberlerini yakından takip edenler tarafından merakla bekleniyordu. Kritik faiz kararı açıklandı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımlarını direkt olarak etkileyen Merkez Bankası faiz kararı öncesinde, ekonomistlerin faiz beklentisi sabit olacağı yönünde açıklanmıştı. Peki, nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, yüzde kaç? Faiz indirimi geldi mi?

EKONOMİ HABERLERİ

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, yüzde kaç? Merkez Bankası faizi indirdi mi? (2025 TCMB nisan ayı PPK faiz kararı) - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, merakla beklenen 2025 nisan ayı faiz kararını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 350 baz puan artırarak yüzde 46'ya yükseltti.

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, yüzde kaç? Merkez Bankası faizi indirdi mi? (2025 TCMB nisan ayı PPK faiz kararı) - 3

EKONOMİSTLERE GÖRE FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ NASILDI?

AA Finans'ın TCMB'nin 17 Nisan Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 19'u politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 2'si 350 baz puan artırım yapılacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin nisan ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 42,50 ile sabit bırakılacağı yönünde oldu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 34,50 oldu.

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, yüzde kaç? Merkez Bankası faizi indirdi mi? (2025 TCMB nisan ayı PPK faiz kararı) - 4

MART AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Mart ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 45'ten 42,5'e düşürülmüştü.

TCMB tarafından geçen ay yapılan ara toplantıda da 42,5'te sabit bırakılırken, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'ya yükseltilmişti.

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