Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, yüzde kaç? Merkez Bankası faizi indirdi mi? (2025 TCMB nisan ayı PPK faiz kararı)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı faiz kararı açıklandı. Bu yıl 12 yerine 8 Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleştirecek olan TCMB, yılın ilk faiz kararını ocak ayında açıklamış ve faizi 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekmişti. Yılın ikinci faiz kararını mart ayında açıklayan TCMB faizi 250 baz puan daha indirerek yüzde 42,5'e düşürdü. Yatırımcılar, Merkez Bankası'nın yılın üçüncü faiz indirimini yapıp yapmayacağını merak ediyordu. Peki, nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, yüzde kaç? Merkez Bankası faizi indirdi mi?
Nisan ayı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararı ekonomi haberlerini yakından takip edenler tarafından merakla bekleniyordu. Kritik faiz kararı açıklandı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımlarını direkt olarak etkileyen Merkez Bankası faiz kararı öncesinde, ekonomistlerin faiz beklentisi sabit olacağı yönünde açıklanmıştı. Peki, nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, yüzde kaç? Faiz indirimi geldi mi?