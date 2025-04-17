Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, yüzde kaç? Merkez Bankası faizi indirdi mi? (2025 TCMB nisan ayı PPK faiz kararı)

Nisan ayı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararı ekonomi haberlerini yakından takip edenler tarafından merakla bekleniyordu. Kritik faiz kararı açıklandı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımlarını direkt olarak etkileyen Merkez Bankası faiz kararı öncesinde, ekonomistlerin faiz beklentisi sabit olacağı yönünde açıklanmıştı. Peki, nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, yüzde kaç? Faiz indirimi geldi mi?