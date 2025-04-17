Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, yüzde kaç? Politika faizi yükselirse ne olur? (2025 TCMB nisan ayı PPK faiz kararı)

POLİTİKA FAİZİ YÜKSELİRSE NE OLUR?

Kredi Faizleri Artar



Bankaların merkez bankasından borçlanma maliyeti yükselir. Bu da ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi gibi bireysel ve ticari kredilerin faizlerinin artmasına yol açar.



Tüketim ve Yatırım Azalır



Faizler yükseldiğinde kredi çekmek pahalı hale gelir. Bu da vatandaşın harcamalarını, şirketlerin de yatırım iştahını azaltır. Ekonomide yavaşlama görülebilir.



Enflasyon Baskısı Azalır



Harcamalar ve talep azaldığı için fiyat artışları da yavaşlar. Bu yüzden merkez bankaları enflasyonla mücadelede politika faizini artırmayı tercih eder.



Tasarruf Artar



Mevduat faizleri de yükseldiği için insanlar paralarını harcamak yerine bankada tutmayı tercih edebilir. Bu da enflasyonla mücadeleye destek olur.



Döviz Kuru Düşebilir (TL Değerlenebilir)



Yabancı yatırımcılar yüksek faizden yararlanmak için TL’ye yönelir. Döviz talebi azalınca dolar ve euro gibi para birimlerinin kuru düşebilir.



Borsa Olumsuz Etkilenebilir



Yüksek faiz ortamında riskli yatırım araçlarına ilgi azalır. Bu da borsa endekslerinde düşüşe neden olabilir.



Devletin Borçlanma Maliyeti Artar



Hazine’nin iç ve dış borçlanma maliyeti yükselir. Çünkü tahvil faizleri artar, bu da bütçeye ek yük getirir.