Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2023 TCMB ekim ayı PPK faiz kararı)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı, altın, döviz ve borsa yatırımcıları tarafından sorgulanmaya başladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, eylül ayında politika faizini 5 puan artırarak yüzde 30'a yükseltmişti. Şimdi gözler bankanın alacağı ekim ayı faiz kararına çevrildi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2023 TCMB ekim ayı PPK faiz kararı) - 1

Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Geçtiğimiz ay politika faizini 5 puan artırarak yüzde 30'a yükselten Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun bu ay alacağı faiz kararı yatırımcılar ve ekonomistler tarafından bekleniyor. Peki, ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

EKONOMİ HABERLERİ

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2023 TCMB ekim ayı PPK faiz kararı) - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı 26 Ekim 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2023 TCMB ekim ayı PPK faiz kararı) - 3

EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 5 puan artırarak yüzde 25’ten yüzde 30 düzeyine yükseltilmesine karar verdi.

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