Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2023 TCMB ekim ayı PPK faiz kararı)

Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Geçtiğimiz ay politika faizini 5 puan artırarak yüzde 30'a yükselten Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun bu ay alacağı faiz kararı yatırımcılar ve ekonomistler tarafından bekleniyor. Peki, ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?