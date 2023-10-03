Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2023 TCMB ekim ayı PPK faiz kararı)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı, altın, döviz ve borsa yatırımcıları tarafından sorgulanmaya başladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, eylül ayında politika faizini 5 puan artırarak yüzde 30'a yükseltmişti. Şimdi gözler bankanın alacağı ekim ayı faiz kararına çevrildi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?
Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Geçtiğimiz ay politika faizini 5 puan artırarak yüzde 30'a yükselten Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun bu ay alacağı faiz kararı yatırımcılar ve ekonomistler tarafından bekleniyor. Peki, ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?