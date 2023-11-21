Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2023 TCMB kasım ayı PPK faiz kararı)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için yatırımcıların tedirgin bekleyişi sürüyor. Dolar, altın ve borsa yatırımcıları tarafından merakla beklenen kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı için, ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu. Peki, kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı, ekonomiyi yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Dolar ve altın başta olmak üzere birçok yatırım aracını etkileyen faiz kararı, ekim ayında 5 puan artarak yüzde 35'e yükselmişti. Peki, kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?