Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? 2025 TCMB ekim ayı faiz kararı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Yıl boyunca düzenli aralıklarla yaptığı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarıyla faiz oranlarını belirleyen TCMB'nin, ekim ayında alacağı faiz kararı merakla bekleniyor. Alınacak yeni karar hem piyasalarda hem de vatandaşların günlük yaşamında kredi faizlerinden mevduat getirilerine kadar geniş bir alanda etkisini gösterecek. Peki, ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?
Merkez Bankası tarafından alınacak ekim ayı faiz kararı, yılın son çeyreğine girilirken piyasalar için kritik önem taşıyor. Enflasyonun seyrine, döviz kurlarındaki dalgalanmalara ve küresel ekonomik gelişmelere göre Merkez Bankası’nın nasıl bir adım atacağı yakından takip edilecek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?