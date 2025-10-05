Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? 2025 TCMB ekim ayı faiz kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Yıl boyunca düzenli aralıklarla yaptığı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarıyla faiz oranlarını belirleyen TCMB'nin, ekim ayında alacağı faiz kararı merakla bekleniyor. Alınacak yeni karar hem piyasalarda hem de vatandaşların günlük yaşamında kredi faizlerinden mevduat getirilerine kadar geniş bir alanda etkisini gösterecek. Peki, ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

Merkez Bankası tarafından alınacak ekim ayı faiz kararı, yılın son çeyreğine girilirken piyasalar için kritik önem taşıyor. Enflasyonun seyrine, döviz kurlarındaki dalgalanmalara ve küresel ekonomik gelişmelere göre Merkez Bankası’nın nasıl bir adım atacağı yakından takip edilecek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

2025 yılı için açıklanan takvime göre TCMB’nin Ekim ayı faiz kararı 23 Ekim 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek toplantının ardından saat 14.00'da açıklanacak.

SON FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz rakamlarını 11 Eylül Perşembe günü duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 40.5'e çekti.

