Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? 2025 TCMB ekim ayı faiz kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımlarına doğrudan etki eden Merkez Bankası faiz kararının ekim ayında ne yönde olacağı yatırımcıların odak noktasında yer alıyor. Peki, ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? 2025 TCMB ekim ayı faiz kararı

Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcılarını yakından ilgilendiren TCMB faiz kararı öncesinde, yatırım yapan vatandaşlar açıklanacak karar öncesi güvenli limanlara geçmeye başladı. Merkez Bankası eylül ayında faizi 250 baz puan düşürerek yüzde 40,5'e çekmişti. Peki, ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? 2025 TCMB ekim ayı faiz kararı

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı toplantısı 23 Ekim 2025 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? 2025 TCMB ekim ayı faiz kararı

EYLÜL AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

TCMB, faiz rakamlarını 11 Eylül Perşembe günü saat 14:00'da duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 40.5'e çekti.

