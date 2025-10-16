Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? 2025 TCMB ekim ayı faiz kararı

Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcılarını yakından ilgilendiren TCMB faiz kararı öncesinde, yatırım yapan vatandaşlar açıklanacak karar öncesi güvenli limanlara geçmeye başladı. Merkez Bankası eylül ayında faizi 250 baz puan düşürerek yüzde 40,5'e çekmişti. Peki, ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?