Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? 2025 TCMB temmuz ayı faiz kararı toplantısı

Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından yakından takip edilen TCMB faiz kararının temmuz ayında ne yönde olacağı merak ediliyor. Banka son toplantısında faiz kararını yüzde 46 seviyesinde sabit tutmuştu. Gözler şimdi yeni toplantı tarihine çevrildi. Peki, temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?