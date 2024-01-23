Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2024 ocak ayı PPK faiz kararı toplantısı)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayı faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Bu hafta yılın ilk faiz kararını açıklayacak olan Merkez Bankası'nın ne yönde karar vereceği yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Peki, ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı tarih, ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Dolar, altın ve mevduat faizi gibi birçok unsuru etkileyen faiz kararları öncesinde yatırımcılar temkinli hareket ediyor. Peki, ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?